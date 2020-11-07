"Боруссия" и "Бавария" на пару возглавляют турнирную таблицу чемпионата Германии - у обеих команд по 15 очков после 6 сыгранных матчей, по разнице мячей выше стоит действующий победитель Лиги чемпионов из Мюнхена. Соперники подходят к очному противостоянию со впечатляюще синхронными победными сериями, составляющими по 4 встречи, при этом у "Боруссии" серия состоит сплошь из "сухих" побед.
"Бавария" - самый забивающий клуб текущего сезона Бундеслиги: 24 гола в 6 матчах. "Боруссия" - самый непропускающий: команда из Дортмунда пропустила на этом же отрезке всего лишь 2 мяча.
Где смотреть матч онлайн?
Встречу покажет телеканал "Матч ТВ" - просмотр матча "Боруссия" Дортмунд - "Бавария" онлайн возможен на сайте канала.
Начало игры: 20:30 МСК 07.11.2020
"Боруссия" Д - "Бавария". Где смотреть матч онлайн 7 ноября 2020
В матче 7 тура Бундеслиги встретятся лидеры немецкого футбола и турнирной таблицы - дортмундская "Боруссия" принимает мюнхенскую "Баварию".
Фото: Getty Images
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