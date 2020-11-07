Фавр - о матче с "Баварией": ничья была бы справедливым результатом

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр подвел итоги матча с "Баварией" в 7-м туре Бундеслиги.

Фото: ФК "Боруссия"

"В целом, это был хороший матч. У нас было много хороших моментов, но мы их не использовали. Ничья была бы справедливым результатом. Но нужно сохранять позитивный настрой", - приводит слова Фавра DW Sports.



Напомним, что "Боруссия" уступила "Баварии" со счетом 3:2. Мюнхенская команда набрала 18 очков и вернулась на первую строчку в чемпионате Германии. В активе "шмелей" осталось 15 очков, что позволяет им занимать 3-е место в турнирной таблице.