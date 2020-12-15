"Бавария" не намерена подписывать новых игроков зимой

"Бавария" может обойтись без приобретения новых игроков в ближайшее трансферное окно.

Фото: Global Look Press

По сведениям источника, руководство мюнхенского клуба не собирается подписывать новых футболистов зимой. Отмечается, что "Бавария" намерена дать шанс проявить себя в основной команде воспитанникам клубной академии.



Напомним, что "Бавария" занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги по итогам 11 туров. Мюнхенцы имеют в запасе 24 очка.



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