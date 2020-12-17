Отметим, что, помимо форварда "Баварии", претендентами на награду являлись нападающие Лионель Месси ("Барселона") и Криштиану Роналду ("Ювентус").
Ранее стало известно, что титул вратаря года по версии ФИФА достался одноклубнику Левандовски - Мануэлю Нойеру. Кроме того, ФИФА определила лучшего тренера 2020-го - им стал Юрген Клопп ("Ливерпуль").
Источник: Официальный сайт ФИФА
Левандовски опередил Месси и Роналду в борьбе за титул игрока года по версии ФИФА
Лучшим футболистом 2020 года по версии ФИФА признан нападающий "Баварии" Роберт Левандовски.
Фото: Getty Images
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