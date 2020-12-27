Левандовски получил награду Globe Soccer Awards лучшему игроку года

? ?? ROBERT LEWANDOWSKI presented with the ?PLAYER OF THE YEAR 2020? Globe Soccer Award ????#Lewandowski #RL9 #TikTok #globesoccer @lewy_official @dubaisc @fcbayern @pzpn_pla pic.twitter.com/qHcN2qnySw— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2020
Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски признан лучшим игроком года по версии Globe Soccer Awards.
Ежегодная премия проходит сегодня в ОАЭ.
Одними из конкурентов польского футболиста были Криштиану Роналду ("Ювентус") и Лионель Месси ("Барселона").
Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик был признан лучшим тренером года на этой премии, а "Бавария" - лучшим клубом года.
Роберт Левандовски в этом сезоне провел 18 матчей за "Баварию", забил 20 голов и отдал 5 результативных передач.