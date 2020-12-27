Левандовски получил награду Globe Soccer Awards лучшему игроку года

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски стал лучшим игроком 2020 года по версии Globe Soccer.


Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски признан лучшим игроком года по версии Globe Soccer Awards.

Ежегодная премия проходит сегодня в ОАЭ.

Одними из конкурентов польского футболиста были Криштиану Роналду ("Ювентус") и Лионель Месси ("Барселона").

Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик был признан лучшим тренером года на этой премии, а "Бавария" - лучшим клубом года.

Роберт Левандовски в этом сезоне провел 18 матчей за "Баварию", забил 20 голов и отдал 5 результативных передач.

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Теги: Бундеслига Левандовски Бавария
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