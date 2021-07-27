- Почему именно сейчас пошла тенденция отъезда российских футболистов в Европу? У каждого свои причины на самом деле. Лунев - состоявшийся футболист, с огромным опытом. Едет в Леверкузен посмотреть на европейский уровень футбола, проверить себя на этом уровне. Нет ли желания наладить с ним контакт? Не знаю, будет ли у него желание. Он же в другом городе как минимум. Но в целом - почему бы и нет? - передает слова Михайлова Sport24.
В летнее межсезонье 2021 года в европейские клубы, выступающие или выступавшие в топ-чемпионатах, перебрались 3 российских футболиста. 29-летний голкипер "Зенита" Андрей Лунев стал игроком леверкузенского "Байера", 20-летний нападающий "Локомотива" Никита Иосифов отправился в испанский "Вильярреал", 18-летний полузащитник молодежной команды "Зенита" Ярослав Михайлов уехал в годовую аренду в немецкий "Шальке-04".
Хавбек "Шальке" Михайлов ответил на вопрос о массовом отъезде российских футболистов в Европу
Полузащитник гельзенкирхенского "Шальке" Ярослав Михайлов высказал мнение о тенденции отъезда российских игроков за рубеж.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!