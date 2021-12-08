Шавло заявил, что у Тедеско получится успешно работать во главе "Лейпцига".
"То, что Тедеско может выстроить команду, он показал в "Спартаке" и в "Шальке". Деньги есть у "Лейпцига", команда все время обновляется молодыми талантами. Поэтому, мое мнение, у него все получится", - сказал Шавло.
Напомним, ранее сообщалось, что Тедеско близок к назначению на пост наставника "РБ Лейпциг". Предположительно, стороны заключат контракт, который будет рассчитан до 2024 года.
Источник: Матч ТВ
Шавло: у Тедеско все получится в "РБ Лейпциг"
Экс-гендиректор "Спартака" Сергей Шавло высказался о возможном назначении бывшего наставника "красно-белых" Доменико Тедеско на пост главного тренера "РБ Лейпциг".
Фото: РИА Новости