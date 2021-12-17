Ранее в СМИ была информация об интересе к Луневу со стороны турецкого клуба "Истанбул Башакшехир".
"Андрей остается в "Байере". Им довольны во всех отношениях: работой, поведением и всем остальным. В нем заинтересованы, и вопрос аренды обсуждаться не может.
Игрой в Будапеште тоже очень довольны. Будем надеется, что у него будет больше шансов, чтобы проявить себя", - приводит слова Смирнова "Матч ТВ".
Голкипер Андрей Лунев перешел в "Байер" летом 2021 года на правах свободного агента. Ранее он защищал цвета "Зенита". За немецкий клуб 30-летний россиянин дебютировал 9 декабря - Лунев провел 90 минут в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с "Ференцварошем". "Байер" проиграл венгерскому клубу со счетом 0:1.
Контракт Лунева с "Байером" рассчитан до лета 2023 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 5 млн евро.
Агент: руководство "Байера" довольно Луневым и не собирается отдавать его в аренду
Агент Антон Смирнов, представляющий интересы вратаря "Байера" Андрея Лунева, сообщил, что руководство леверкузенцев довольно российским футболистом.
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