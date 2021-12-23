Тедеско: если пытаешься запретить футболистам сидеть в смартфонах, то стреляешь себе в ногу

Главный тренер "РБ Лейпциг" Доменико Тедеско высказался о важной роли мобильных телефонов и соцсетей в жизни футболистов.

Фото: ФК "Спартак"





Тедеско возглавил немецкий клуб 9 декабря. С того момента "РБ Лейпциг" сыграл три матча, обыграв "Боруссию М" (4:1), сыграв вничью с "Аугсбургом" (1:1) и уступив "Арминии" (0:2).



До этого Тедеско возглавлял "

"Не раздражает ли, что футболисты все время сидят в смартфонах? В наше время мобильные телефоны, Instagram и все такое стали неотъемлемой частью жизни. Если вводишь правило, полностью запрещающее все это, то стреляешь себе в ногу. В таком случае ты будешь лишь наказывать и контролировать футболистов", - цитирует Тедеско Sportbuzzer.Тедеско возглавил немецкий клуб 9 декабря. С того момента "РБ Лейпциг" сыграл три матча, обыграв "Боруссию М" (4:1), сыграв вничью с "Аугсбургом" (1:1) и уступив "Арминии" (0:2).До этого Тедеско возглавлял " Спартак ", с которым занял 2-е место в РПЛ в сезоне 2020/21 и вывел команду в квалификацию Лиги чемпионов. После окончания контракта летом этого года немец покинул клуб, объяснив это семейными обстоятельствами.