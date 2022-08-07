СМИ: игрок "Боруссии" обвиняется в домашнем насилии. Сообщается, что он бил девушку ногой в живот во время беременности

У защитника дортмундской "Боруссии" Нико Шульца могут возникнуть проблемы с законом.

Фото: Getty Images

По данным источника, бывшая девушка Нико Шульца подала на него заявление в полицию. Дело касается нескольких эпизодов домашнего насилия, которые, по ее словам, имели место в 2020 году. В частности, сообщается, что Шульц бил девушку ногой в живот во время беременности. По мнению обвинения, это было попыткой не допустить рождения ребенка.



Нико Шульц выступает за дортмундскую "Боруссию" с лета 2019 года. С того момента защитник провел за "шмелей" 61 матч, отметившись одним голом и тремя результативными передачами. Шульц не попал в заявку своей команды на первый матч нового сезона Бундеслиги против "Байера" (1:0), который состоялся вчера.



Контракт Шульца с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его текущую рыночную стоимость в 4 млн евро.



Источник: BILD