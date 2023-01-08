"К варианту с "Брентфордом" вернемся позже, ближе к лету. Разговаривали по Турции, там также есть несколько вариантов. Готов ли сам Андрей ехать в Турцию? Если будут нормальные условия, если будет уверенность в том, что он будет первым номером в команде, то да, готов", - цитирует Смирнова "РБ Спорт".
Напомним, ранее немецкий Bild опубликовал информацию об интересе "Спартака" к Андрею Луневу. Сообщалось, что красно-белые могут приобрести голкипера летом этого года, когда подойдет к концу его контракт с "Байером". Однако агент вратаря опроверг эти слухи.
Напомним, до "Байера" Лунев выступал в РПЛ за "Зенит". Кроме того, он защищал цвета "Уфы", "Торпедо" и "Сатурна". Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 1,5 млн евро. С момента перехода в "Байер" Лунев провел за немецкую команду 3 матча, в которых пропустил 4 гола.
Агент Лунева: у Андрея есть несколько вариантов в Турции. Он готов ехать
Агент Антон Смирнов, который представляет интересы голкипера "Байера" Андрея Лунева, рассказал о будущем своего клиента.
Фото Global Look Press