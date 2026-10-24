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"Наша главная задача - защитить его даже от самого себя". В "Баварии" рассказали о состоянии Компани

Спортивный директор "Баварии" Макс Эберль сообщил подробности о состоянии главного тренера команды Венсана Компани, потерявшего ранее сознание.
Фото: Getty Images
"Вчера он потерял сознание на поле и сейчас находится в больнице, где останется еще на несколько дней. Врачи должны установить, что именно произошло, провести все необходимые обследования и тщательно все проверить.

Он должен вернуться только тогда, когда почувствует себя полностью здоровым. И наша главная задача – в определенной степени защитить его даже от самого себя", - сказал Эберль.

Вчера, 23 октября, 40-летний специалист потерял сознание во время просмотра тренировки второй команды "Баварии". Его доставили в больницу для медицинского осмотра.

Перед этим бельгиец болел вирусной инфекцией, из-за чего пропустил несколько тренировок. В его отсутствие обязанности главного тренера будет исполнять тренерский штаб мюнхенцев.

В воскресенье, 25 октября, состоится матч 7-го тура Бундеслиги, в котором "Фрайбург" примет на своем поле "Баварию". Начало - в 19:30 по Москве.

Источник: Bayern & Germany

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