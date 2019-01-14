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Дженнаро Гаттузо: будь моя воля, я пригласил бы Игуаина в гости, запер в комнате и раз в два-три часа кормил

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо высказался о ситуации с трансфером нападающего Гонсало Игуаина.

Основным претендентом на форварда называется английский "Челси". При этом Игуаин выступает за "Милан" на правах аренды, и команда не готова отпустить форварда, не найдя ему замену. Права на нападающего принадлежат туринскому "Ювентусу".

"У нас очень честные отношения, мы все говорим в лицо. Если игрок сделал определенный выбор, его трудно переубедить.

Я не выяснил, чем Игуаин недоволен, я вижу, что он включен в командную атмосферу. Будь моя воля, я пригласил бы его в гости, запер в комнате и раз в два-три часа кормил. К сожалению, я не могу этого сделать", — приводит слова Гаттузо Football Italia.

"Газета.ру"
Теги: Гаттузо Игуаин Милан Серия А
Сегодня, 16:17
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