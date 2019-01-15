Новости партнеров

Ибрагимович: Криштиану всегда твердит о вызовах, но переход в "Ювентус" - это никакой не вызов

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович поделился мнением о летнем переходе Криштиану Роналду в "Ювентус".

"Криштиану всегда твердит о новых вызовах. Он называет вызовом переход в клуб, для которого нормой являются победы в серии А. Ему следовало бы попытаться стать чемпионом с клубом второго дивизиона, выведя его на вершину. Переход в "Ювентус" – это вообще никакой не вызов", – сказал Ибрагимович.

AS
Теги: Серия А Ибрагимович Роналду Ювентус
Сегодня, 11:26
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(0)
#4  Сибирячок   (Сегодня, 12:01)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это вызов однозначно.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  Spartacus1971   (Сегодня, 11:59)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Завидует ибра.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#2  Смотрящий  Москва (Сегодня, 11:46)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
да, вызов - это переход в MLS/


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#1  conscience  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:37)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Выиграть ЛЧ, где Юве постоянно пролетает вполне себе вызов.


--------------------
За Зенит,За СКА, За Петербург!
Регистрация: 4.08.2012 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.