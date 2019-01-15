"Милан" приобретет Пентека, расставшись с Игуаином

"Милан" близок к приобретению нападающего "Дженоа" и сборной Польши Кшиштофа Пентека, утверждает Sport Mediaset.По информации источника, россонери убедили владельца "Дженоа" Энрико Прециози отдать миланскому клубу Пентека в аренду с последующим правом выкупа. Отмечается, что выкуп контракта 23-летнего поляка должен обойтись "Милану" по окончании сезона-2018/19 в сумму порядка 40 млн евро. По слухам, переход состоится, как только "Милан" уладит трансфер форварда Гонсало Игуаина в "Челси".В сезоне-2018/19 Пентек провел в Серии А 19 матчей, забив в них 13 мячей и отдав 1 результативную передачу, и идет на втором месте в бомбардирской гонке чемпионата Италии (Пентек на 1 гол отстает от нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду). В двух играх Кубка Италии на счету форварда еще 6 голов.