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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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"Спартак" сыграл первый матч в этом году. У Кононова есть проблемы с обороной, но впереди всё круто (9)
"Спартак" сыграл первый матч в этом году. У Кононова есть проблемы с обороной, но впереди всё круто (9)
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Глава Бундеслиги пообещал УЕФА юридические последствия за перенос матчей Лиги чемпионов на выходные
"Ювентус" - "Милан": Игуаин начнёт матч со скамейки запасных
Стали известны стартовые составы "Ювентуса" и "Милана" на матч за Суперкубок Италии.
"Ювентус": Щенсны, Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Бентанкур, Пьянич, Матюиди, Дуглас Коста, Дибала, Роналду.
"Милан": Доннарумма, Калабрия, Сапата, Романьоли, Родригес, Кесси, Бакайоко, Пакета, Кастильехо, Кутроне, Чалханоглу.
"Ювентус": Щенсны, Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Бентанкур, Пьянич, Матюиди, Дуглас Коста, Дибала, Роналду.
"Милан": Доннарумма, Калабрия, Сапата, Романьоли, Родригес, Кесси, Бакайоко, Пакета, Кастильехо, Кутроне, Чалханоглу.
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