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"Ювентус" - "Милан": Игуаин начнёт матч со скамейки запасных

Стали известны стартовые составы "Ювентуса" и "Милана" на матч за Суперкубок Италии.

"Ювентус": Щенсны, Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Бентанкур, Пьянич, Матюиди, Дуглас Коста, Дибала, Роналду. 

"Милан": Доннарумма, Калабрия, Сапата, Романьоли, Родригес, Кесси, Бакайоко, Пакета, Кастильехо, Кутроне, Чалханоглу. 
Теги: Ювентус Милан
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