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Роналду: эту победу посвящаю команде, семье, друзьям и всем, кто любит "Ювентус" и Криштиану

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал победу в Суперкубке Италии над "Миланом" (1:0).

"Это был очень сложный матч, тяжело играть в столь жаркую погоду. Мы хорошо сыграли, создали много моментов. И я счастлив, что забил победный мяч.

Очень хотелось начать 2019 год с трофея. И у меня есть первый титул с "Ювентусом"! Это только начало. Мы делаем шаг за шагом. Теперь нужно работать, чтобы завоевать следующий трофей. В серии А мы лидируем, но путь долгий, турнир сложный, поэтому нужно работать.

Я посвящаю этот гол команде, семье, друзьям, всем, кто любит "Ювентус" и Криштиану", – цитирует Rai Роналду.
Теги: Серия А Роналду Ювентус Милан
Сегодня, 10:10
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