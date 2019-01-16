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Флойд Мейвезер посетил раздевалку "Ювентуса" после победы в Суперкубке Италии (фото)

Известный боксер Флойд Мейвезер зашел в раздевалку "Ювентуса" после матча за Суперкубок Италии против "Милана" (1:0).

Туринский клуб опубликовал в инстаграме фотографии американца с игроками, в том числе Криштиану Роналду, Пауло Дибалой и Джорджо Кьеллини.

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Legends x Champions! ?? #SuperJuve

A post shared by Juventus Football Club (@juventus) on



Благодаря этой победе "Юве" стал рекордсменом Суперкубка - туринцы брали трофей 8 раз.
Теги: Ювентус Милан Серия А
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