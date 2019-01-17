Жозе Моуринью назвал лучшую команду в своей карьере

Бывший главный тренер "Порту", "Челси" "Интера", "Реала" и Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, какой клуб считает лучшим в своей карьере."Знаете, я должен назвать "Интер". Эти парни выиграли все. Я должен быть объективным и с уважением относиться к этим игрокам, которые выигрывали все с первого и до последнего дня. Они побеждали во всех турнирах, обыгрывали лучшие команды мира, набирали фантастическое количество очков в чемпионате Италии. Это была лучшая команда", - цитирует Моуринью Football Italia.