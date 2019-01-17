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Жозе Моуринью назвал лучшую команду в своей карьере

Бывший главный тренер "Порту", "Челси" "Интера", "Реала" и Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, какой клуб считает лучшим в своей карьере.

"Знаете, я должен назвать "Интер". Эти парни выиграли все. Я должен быть объективным и с уважением относиться к этим игрокам, которые выигрывали все с первого и до последнего дня. Они побеждали во всех турнирах, обыгрывали лучшие команды мира, набирали фантастическое количество очков в чемпионате Италии. Это была лучшая команда", - цитирует Моуринью Football Italia.
Теги: Моуринью Интер Серия А
Вчера, 23:15
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5
(1)
#5  Седой  Россия (Сегодня, 00:09)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
А сам Жозе был лучшим в Порто


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#4  robinzen  Санкт_Петербург (Вчера, 23:50)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ФКСМ_1922
А теперь, лучше там, где тебя нет

фскм - фекалии свино-мяса...


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#3  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Вчера, 23:40)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
А теперь, лучше там, где тебя нет...


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#2  teacher   (Вчера, 23:39)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Надо было сказать, что мол первая любовь не забывается и Порту назвать!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
#1  afelayz  Россия, Красноярск (Вчера, 23:22)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Енисей»
В Интер захотел. )
Регистрация: 8.08.2016 [жалоба]
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