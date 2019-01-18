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Агент Иммобиле: Чиро ни за что не отказался бы от предложения "Наполи"

Марио Соммелла, агент нападающего "Лацио" Чиро Иммобиле, рассказал, почему его клиент принял бы предложение перейти в "Наполи".
"Чемпионат.сом"
"Его семья и друзья живут в Неаполе. Чиро очень привязан к этому городу. Он никогда не забывал о своих корнях. Мы все знаем о его тесной дружбе с Лоренцо Инсинье. Иммобиле купил дом в 200 метрах от дома Инсинье. Если бы ему пришло предложение от "Наполи", он ни за что не отказался бы от него. В прошлом "Наполи" предпочёл ему Гонсало Игуаина, но время показало, что Чиро забивает не меньше", - цитирует Соммеллу Football Italia.
Теги: Наполи Чиро Иммобиле Ла Лига
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