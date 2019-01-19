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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Беспредел" - Валерий Карпин прокомментировал возможный перенос кубкового матча с "Краснодаром" (10)
"Беспредел" - Валерий Карпин прокомментировал возможный перенос кубкового матча с "Краснодаром" (10)
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Гонсало Игуаин попрощался с игроками "Милана"
Гонсало Игуаин попрощался с игроками "Милана"
"Торино" готов продать Андреа Белотти за 60 млн евро
Football Italia сообщает, что "Вест Хэм" заинтересован в нападающем "Торино" Андреа Белотти.
Английский клуб готов предложить за форварда около 40 млн евро. Однако туринцев такая сумма за лидера своей команды не устраивает.
"Быки" готовы рассматривать предложения от 60 млн евро. Сумма отступных в контракте игрока составляет 100 млн.
Английский клуб готов предложить за форварда около 40 млн евро. Однако туринцев такая сумма за лидера своей команды не устраивает.
"Быки" готовы рассматривать предложения от 60 млн евро. Сумма отступных в контракте игрока составляет 100 млн.
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