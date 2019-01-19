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"Торино" готов продать Андреа Белотти за 60 млн евро

Football Italia сообщает, что "Вест Хэм" заинтересован в нападающем "Торино" Андреа Белотти.

Английский клуб готов предложить за форварда около 40 млн евро. Однако туринцев такая сумма за лидера своей команды не устраивает.

"Быки" готовы рассматривать предложения от 60 млн евро. Сумма отступных в контракте игрока составляет 100 млн.
Теги: Торино Белотти Серия А Вест Хэм АПЛ
Сегодня, 12:37
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