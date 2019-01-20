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Защитник "Атлетико" Годин близок к переходу в "Интер"

Защитник "Атлетико" Диего Годин перейдет в "Интер" в летнее трансферное окно.

Об этом проинформировал генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта. Годин заключил соглашение с клубом на правах свободного агента.

"Должен подчеркнуть, что "Интер" привлекательный клуб для игроков, многие футболисты хотят играть у нас, а их агенты стучат в наши двери. Это льстит, ведь это означает, что мы являемся ориентиром в мире футбола.

Нам предлагают свои услуги чемпионы, и мы не хотим отказываться от таких возможностей. Годин - один из таких игроков. Мы готовы с радостью принять у себя такую фигуру, и хочу подчеркнуть, что в июне Годин будет свободным агентом", - цитирует Маротту Football Italia.

"Газета.ру"
Теги: Интер Атлетико Годин Серия А
Сегодня, 09:04
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