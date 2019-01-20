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35-летний Квальярелла забил в 10 матчах Серии А подряд. Это достижение не покорялось 25 лет

Известный итальянский нападающий Фабио Квальярелла, выступающий за "Сампдорию", забил в 10 матчах Серии А подряд.

В чемпионате Италии подобного не случалось 25 лет - в 1994 году на протяжении 11 матчей за "Фиорентину" забивал аргентинец Габриэль Батистута.

Еще одним футболистом, которому удавалось забивать на протяжении 10 матчей Серии А, был итальянец Эцио Паскутти, игравший за "Болонью". Его серия состоялась в 1962 году.

Теги: Квальярелла Серия А
Сегодня, 19:58
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#1  Кир Мяс   (Сегодня, 20:44)
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помнится, Зенит хотел его купить
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
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