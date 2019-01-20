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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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35-летний Квальярелла забил в 10 матчах Серии А подряд. Это достижение не покорялось 25 лет
Известный итальянский нападающий Фабио Квальярелла, выступающий за "Сампдорию", забил в 10 матчах Серии А подряд.
В чемпионате Италии подобного не случалось 25 лет - в 1994 году на протяжении 11 матчей за "Фиорентину" забивал аргентинец Габриэль Батистута.
Еще одним футболистом, которому удавалось забивать на протяжении 10 матчей Серии А, был итальянец Эцио Паскутти, игравший за "Болонью". Его серия состоялась в 1962 году.
В чемпионате Италии подобного не случалось 25 лет - в 1994 году на протяжении 11 матчей за "Фиорентину" забивал аргентинец Габриэль Батистута.
Еще одним футболистом, которому удавалось забивать на протяжении 10 матчей Серии А, был итальянец Эцио Паскутти, игравший за "Болонью". Его серия состоялась в 1962 году.
Fabio Quagliarella is the first player to score in 10 consecutive Serie A games since Gabriel Batistuta in 1994.— Squawka Football (@Squawka) January 20, 2019
He just cannot stop scoring. ?? pic.twitter.com/JvZQs8pJrI
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