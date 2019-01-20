35-летний Квальярелла забил в 10 матчах Серии А подряд. Это достижение не покорялось 25 лет

Fabio Quagliarella is the first player to score in 10 consecutive Serie A games since Gabriel Batistuta in 1994.



He just cannot stop scoring. ?? pic.twitter.com/JvZQs8pJrI — Squawka Football (@Squawka) January 20, 2019

Известный итальянский нападающий Фабио Квальярелла, выступающий за "Сампдорию", забил в 10 матчах Серии А подряд.В чемпионате Италии подобного не случалось 25 лет - в 1994 году на протяжении 11 матчей за "Фиорентину" забивал аргентинец Габриэль Батистута.Еще одним футболистом, которому удавалось забивать на протяжении 10 матчей Серии А, был итальянец Эцио Паскутти, игравший за "Болонью". Его серия состоялась в 1962 году.