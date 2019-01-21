"Рома" и "Интер" поспорят за одного из лучших бомбардиров Серии А

Форвард "Аталанты" Дуван Сапата попал в сферу интересов двух грандов Серии А — "Ромы" и "Интера".Об этом сообщает Football Italia."Аталанта" готова расстаться с Сапатой за 40 млн евро. Контракт 27-летнего колумбийца с клубом из Бергамо рассчитан до лета 2020 года."Аталанта" арендовала Сапату у "Сампдории" летом 2018 года за 14 млн евро. Следующим летом клуб из Бергамо будет иметь право на выкуп форварда за 12 млн евро.