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Москва Локомотив
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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Рома" и "Интер" поспорят за одного из лучших бомбардиров Серии А
Форвард "Аталанты" Дуван Сапата попал в сферу интересов двух грандов Серии А — "Ромы" и "Интера".
Об этом сообщает Football Italia.
"Аталанта" готова расстаться с Сапатой за 40 млн евро. Контракт 27-летнего колумбийца с клубом из Бергамо рассчитан до лета 2020 года.
"Аталанта" арендовала Сапату у "Сампдории" летом 2018 года за 14 млн евро. Следующим летом клуб из Бергамо будет иметь право на выкуп форварда за 12 млн евро.
Sport24.ru
Об этом сообщает Football Italia.
"Аталанта" готова расстаться с Сапатой за 40 млн евро. Контракт 27-летнего колумбийца с клубом из Бергамо рассчитан до лета 2020 года.
"Аталанта" арендовала Сапату у "Сампдории" летом 2018 года за 14 млн евро. Следующим летом клуб из Бергамо будет иметь право на выкуп форварда за 12 млн евро.
Sport24.ru
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