Новости партнеров

"Рома" и "Интер" поспорят за одного из лучших бомбардиров Серии А

Форвард "Аталанты" Дуван Сапата попал в сферу интересов двух грандов Серии А — "Ромы" и "Интера".

Об этом сообщает Football Italia.

"Аталанта" готова расстаться с Сапатой за 40 млн евро. Контракт 27-летнего колумбийца с клубом из Бергамо рассчитан до лета 2020 года.

"Аталанта" арендовала Сапату у "Сампдории" летом 2018 года за 14 млн евро. Следующим летом клуб из Бергамо будет иметь право на выкуп форварда за 12 млн евро.

Sport24.ru
Теги: Рома Интер Серия А
Сегодня, 06:54
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.