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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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"Милан" переиграл "Дженоа" и поднялся на четвертое место в таблице
"Милан" одержал победу над "Дженоа" (2:0) в матче 20-го тура чемпионата Италии.
Чемпионат Италии
20-й тур
"Дженоа" – "Милан" – 0:2
Голы: Борини, 72 (0:1). Сусо, 83 (0:2).
"Дженоа": Раду, Кришито, Зуканович, Бираски (Педру Перейра, 76), Ромеро, Мигел Велозу (Дальмонте, 84), Лазович, Бесса, Ролон, Пандев (Фавилли, 58), Куаме.
"Милан": Дж.Доннарумма, Сапата (Конти, 14), Абате, Музаккьо, Родригес, Бакайоко, Лукас Пакета, Борини, Сусо (Самуэль Кастильехо, 88), Хакан Чалханоглу (Маури, 79), Кутроне.
Предупреждения: Борини, 8. Ромеро, 41. Кутроне, 45+1. Лукас Пакета, 58. Ролон, 70. Зуканович, 77.
Чемпионат Италии
20-й тур
"Дженоа" – "Милан" – 0:2
Голы: Борини, 72 (0:1). Сусо, 83 (0:2).
"Дженоа": Раду, Кришито, Зуканович, Бираски (Педру Перейра, 76), Ромеро, Мигел Велозу (Дальмонте, 84), Лазович, Бесса, Ролон, Пандев (Фавилли, 58), Куаме.
"Милан": Дж.Доннарумма, Сапата (Конти, 14), Абате, Музаккьо, Родригес, Бакайоко, Лукас Пакета, Борини, Сусо (Самуэль Кастильехо, 88), Хакан Чалханоглу (Маури, 79), Кутроне.
Предупреждения: Борини, 8. Ромеро, 41. Кутроне, 45+1. Лукас Пакета, 58. Ролон, 70. Зуканович, 77.
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