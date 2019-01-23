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Вице-чемпион мира Иван Перишич выставлен "Интером" на трансфер

По информации Corriere della Sera, "Интер" выставил Ивана Перишича на трансфер.

По информации источника, миланский клуб устроит предложение в размере порядка 40 млн евро. В 2015 году "нерадзурри" заплатили "Вольфсбургу" 19 млн евро за переход Перишича.

Вице-чемпион мира-2018 в составе сборной Хорватии провел слабую первую часть сезона в "Интере", забив лишь 3 мяча и отдав 3 результативные передачи в 25 матчах во всех турнирах.
Теги: Интер Перишич Серия А
Сегодня, 14:49
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#2  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 16:09)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Saveger
В Зенитушку было бы самое то. Но 40 лямов - очень много

обменять на Паредеса!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#1  Saveger  СПб (Сегодня, 15:52)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
В Зенитушку было бы самое то. Но 40 лямов - очень много


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Всё просто
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
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