Заработок Балотелли в "Марселе" до конца сезона может составить более 5 млн евро

Нападающий Марио Балотелли, перешедший на правах свободного агента из "Ниццы" в "Марсель", может заработать до конца сезона больше чем 3 миллиона долларов, о которых сообщалось ранее.Заработок итальянского форварда может составить более 5 миллионов евро, сообщает Football Italia со ссылкой на L’Equipe.По информации источника, в рамках контракта, рассчитанного до конца сезона, Балотелли получит 4 миллиона евро (до вычета налогов). 28-летний футболист заработает еще 600 тысяч евро, если до конца сезона забьет 10 голов ("Марселю" осталось провести в чемпионате 18 матчей, из остальных турниров клуб уже вылетел). Кроме того, известному скандальными выходками нападающему заплатят 800 тысяч евро, если он не нарушит клубные правила в плане этики.