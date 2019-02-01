Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|21
|59
|2
|Наполи
|21
|48
|3
|Интер
|21
|40
|4
|Милан
|21
|35
|5
|Рома
|21
|34
|6
|Сампдория
|21
|33
|7
|Аталанта
|21
|32
|8
|Лацио
|21
|32
|9
|Фиорентина
|21
|30
|10
|Торино
|21
|30
|11
|Сассуоло
|21
|29
|12
|Парма
|21
|28
|13
|Дженоа
|21
|23
|14
|Кальяри
|21
|21
|14
|СПАЛ
|21
|21
|16
|Удинезе
|21
|18
|17
|Эмполи
|21
|17
|18
|Болонья
|21
|14
|19
|Фрозиноне
|21
|13
|20
|Кьево
|21
|8(-3)
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Роберто Манчини вызвал 36-летнего Квальяреллу в сборную Италии
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини назвал список футболистов, вызванных на тренировочный сбор, который пройдет с 4 по 5 февраля, сообщает официальный твиттер национальной команды.
В список попал 36-летний форвард "Сампдории" Фабио Квальярелла. На его счету в текущем сезоне 22 матча в составе своей команды, 16 голов и 6 голевых передач.
Заявка выглядит следующим образом:
Вратари: Доннарумма, Сиригу;
Защитники: Бастони, Бираги, Кьеллини, Кришиту, де Шильо, Флоренци, Иццу, Лаццари, Романьоли, Спинаццола;
Полузащитники: Барелла, Бенасси, Кристанте, Гальярдини, Пеллегринни, Сенси, Тонали, Дзаньола;
Нападающие: Берарди, Бернардески, Кьеза, Эль-Шаарави, Инглезе, Инсинье, Кен, Лазанья, Политану, Квальярелла.
В список попал 36-летний форвард "Сампдории" Фабио Квальярелла. На его счету в текущем сезоне 22 матча в составе своей команды, 16 голов и 6 голевых передач.
Заявка выглядит следующим образом:
Вратари: Доннарумма, Сиригу;
Защитники: Бастони, Бираги, Кьеллини, Кришиту, де Шильо, Флоренци, Иццу, Лаццари, Романьоли, Спинаццола;
Полузащитники: Барелла, Бенасси, Кристанте, Гальярдини, Пеллегринни, Сенси, Тонали, Дзаньола;
Нападающие: Берарди, Бернардески, Кьеза, Эль-Шаарави, Инглезе, Инсинье, Кен, Лазанья, Политану, Квальярелла.
#NationalTeam ??— Italy (@azzurri) February 1, 2019
The #Azzurri players called up by Head Coach Roberto #Mancini to take part in a training camp at #Coverciano from 4-5 February ?#VivoAzzurro pic.twitter.com/DFLpfIM3QF
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