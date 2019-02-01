Серия А 2018/19

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Роберто Манчини вызвал 36-летнего Квальяреллу в сборную Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини назвал список футболистов, вызванных на тренировочный сбор, который пройдет с 4 по 5 февраля, сообщает официальный твиттер национальной команды.

В список попал 36-летний форвард "Сампдории" Фабио Квальярелла. На его счету в текущем сезоне 22 матча в составе своей команды, 16 голов и 6 голевых передач.

Заявка выглядит следующим образом:

Вратари: Доннарумма, Сиригу;

Защитники: Бастони, Бираги, Кьеллини, Кришиту, де Шильо, Флоренци, Иццу, Лаццари, Романьоли, Спинаццола;

Полузащитники: Барелла, Бенасси, Кристанте, Гальярдини, Пеллегринни, Сенси, Тонали, Дзаньола;

Нападающие: Берарди, Бернардески, Кьеза, Эль-Шаарави, Инглезе, Инсинье, Кен, Лазанья, Политану, Квальярелла.

Теги: Манчини Квальярелла Сборная Италии Серия А
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