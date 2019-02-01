Роберто Манчини вызвал 36-летнего Квальяреллу в сборную Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини назвал список футболистов, вызванных на тренировочный сбор, который пройдет с 4 по 5 февраля, сообщает официальный твиттер национальной команды.В список попал 36-летний форвард "Сампдории" Фабио Квальярелла. На его счету в текущем сезоне 22 матча в составе своей команды, 16 голов и 6 голевых передач.Заявка выглядит следующим образом:Доннарумма, Сиригу;Бастони, Бираги, Кьеллини, Кришиту, де Шильо, Флоренци, Иццу, Лаццари, Романьоли, Спинаццола;Барелла, Бенасси, Кристанте, Гальярдини, Пеллегринни, Сенси, Тонали, Дзаньола;Берарди, Бернардески, Кьеза, Эль-Шаарави, Инглезе, Инсинье, Кен, Лазанья, Политану, Квальярелла.