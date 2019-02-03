Эдин Джеко оштрафован на 10 тысяч евро и дисквалифицирован на два матча Кубка Италии

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко оштрафован на 10 тысяч евро и дисквалифицирован на два матча Кубка Италии, передает Football Italia.Причиной послужило поведение футболиста во время матча 1/4 финала этого турнира против "Фиорентины" (1:7), когда босниец оскорблял главного арбитра встречи Джанлуку Манганьелло. Дисквалификация форварда распространяется только на матчи Кубка Италии.