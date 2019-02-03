Рома (Италия)

Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 21 59
...
3 Интер 21 40
4 Милан 21 35
5 Рома 21 34
6 Сампдория 21 33
7 Аталанта 21 32
...
20 Кьево 21 8(-3)
полная таблица
Предстоящие
Рома22:3003.02.19Милан
Кьево08.02.19Рома
Сыгранные
Аталанта3 - 327.01.19Рома
Рома3 - 219.01.19Торино

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Эдин Джеко оштрафован на 10 тысяч евро и дисквалифицирован на два матча Кубка Италии

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко оштрафован на 10 тысяч евро и дисквалифицирован на два матча Кубка Италии, передает Football Italia.

Причиной послужило поведение футболиста во время матча 1/4 финала этого турнира против "Фиорентины" (1:7), когда босниец оскорблял главного арбитра встречи Джанлуку Манганьелло. Дисквалификация форварда распространяется только на матчи Кубка Италии.
Теги: Джеко Серия А Рома
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