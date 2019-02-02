Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 21 59
2 Наполи 21 48
3 Интер 21 40
4 Милан 21 35
5 Рома 21 34
6 Сампдория 21 33
7 Аталанта 21 32
8 Лацио 21 32
9 Фиорентина 21 30
10 Торино 21 30
11 Сассуоло 21 29
12 Парма 21 28
13 Дженоа 21 23
14 Кальяри 21 21
14 СПАЛ 21 21
16 Удинезе 21 18
17 Эмполи 21 17
18 Болонья 21 14
19 Фрозиноне 21 13
20 Кьево 21 8(-3)
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Роберто Манчини вызвал 36-летнего Куальяреллу в сборную Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини огласил список футболистов, которые примут участие в тренировочном сборе с 4 по 5 февраля.

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"), Сальваторе Сиригу ("Торино"), Алекс Мерет ("Наполи");

Защитники: Алессандро Бастони ("Парма"), Кристиано Бираги ("Фиорентина"), Джорджо Кьеллини, Маттиа Де Шильо, Леонардо Спинаццола (все – "Ювентус"), Доменико Кришито ("Дженоа"), Алессандро Флоренци ("Рома"), Армандо Иццо ("Торино"), Мануэль Ладзари (СПАЛ), Алессио Романьоли, Андреа Конти (оба – "Милан");

Полузащитники: Николо Барелла ("Кальяри"), Марко Бенасси ("Фиорентина"), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини, Николо Дзаньоло (все – "Рома"), Роберто Гальярдини ("Интер"), Стефано Сенси ("Сассуоло"), Сандро Тонали ("Брешия");

Нападающие: Доменико Берарди ("Сассуоло"), Федерико Бернардески ("Ювентус"), Федерико Кьеза ("Фиорентина"), Стефан Эль-Шаарави ("Рома"), Роберто Инглезе ("Парма"), Лоренцо Инсинье ("Наполи"), Мойзе Кин ("Ювентус"), Кевин Лазанья ("Удинезе"), Маттео Политано ("Интер"), Фабио Куальярелла ("Сампдория").
Теги: Манчини Серия А Сборная Италии
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#1  nedva  Russia (Сегодня, 10:51)
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Болеет за:
«Спартак»
Вызуал Куальяреллу?
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
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