Роберто Манчини вызвал 36-летнего Куальяреллу в сборную Италии

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|21
|59
|2
|Наполи
|21
|48
|3
|Интер
|21
|40
|4
|Милан
|21
|35
|5
|Рома
|21
|34
|6
|Сампдория
|21
|33
|7
|Аталанта
|21
|32
|8
|Лацио
|21
|32
|9
|Фиорентина
|21
|30
|10
|Торино
|21
|30
|11
|Сассуоло
|21
|29
|12
|Парма
|21
|28
|13
|Дженоа
|21
|23
|14
|Кальяри
|21
|21
|14
|СПАЛ
|21
|21
|16
|Удинезе
|21
|18
|17
|Эмполи
|21
|17
|18
|Болонья
|21
|14
|19
|Фрозиноне
|21
|13
|20
|Кьево
|21
|8(-3)
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
13:37
Маурицио Сарри: пытаюсь изменить психологию игроков "Челси". Мне нужно полностью контролировать игру
Маурицио Сарри: пытаюсь изменить психологию игроков "Челси". Мне нужно полностью контролировать игру
12:52
Халк: я был очень привязан к Дзюбе (3)
Халк: я был очень привязан к Дзюбе (3)
11:23
Гендиректор "Балтики" - об аренде Давыдова: Денис хочет, чтобы "Спартак" проявил к нему уважение (8)
Гендиректор "Балтики" - об аренде Давыдова: Денис хочет, чтобы "Спартак" проявил к нему уважение (8)
Вчера, 23:48
Сердар Азмун стал игроком "Зенита" (68)
Сердар Азмун стал игроком "Зенита" (68)
Вчера, 23:20
Вильмар Барриос: горд, что нахожусь в таком великом клубе (18)
Вильмар Барриос: горд, что нахожусь в таком великом клубе (18)
Вчера, 23:06
"Зенит" объявил о переходе Барриоса (18)
"Зенит" объявил о переходе Барриоса (18)
Вчера, 22:32
Общественная наблюдательная комиссия Москвы – о ходатайстве о продлении сроков арестов Мамаева и Кокорина: следствию все надо делать быстре (3)
Общественная наблюдательная комиссия Москвы – о ходатайстве о продлении сроков арестов Мамаева и Кокорина: следствию все надо делать быстре (3)
Вчера, 22:15
Рассмотрение ходатайства о продлении ареста Кокорину и Мамаеву назначено на 6 февраля (3)
Рассмотрение ходатайства о продлении ареста Кокорину и Мамаеву назначено на 6 февраля (3)
Вчера, 22:11
Роман Пилипчук возглавил минское "Динамо" (3)
Роман Пилипчук возглавил минское "Динамо" (3)
Вчера, 21:48
Дмитрий Гордон: Ракицкий стоит с футболкой "Россия" и позирует. Дурак, ты понимаешь, что делаешь за эти сраные миллионы? (56)
Дмитрий Гордон: Ракицкий стоит с футболкой "Россия" и позирует. Дурак, ты понимаешь, что делаешь за эти сраные миллионы? (56)
Вчера, 21:36
"Локомотив" подписал новый контракт с Романом Тугаревым (3)
"Локомотив" подписал новый контракт с Романом Тугаревым (3)
Вчера, 21:34
Бруну Алвеш продлил контракт с "Пармой"
Бруну Алвеш продлил контракт с "Пармой"
Вчера, 20:42
Сергей Силкин: задача выхода в еврокубки в этом сезоне для "Динамо" невыполнима, основная задача — не вылететь (1)
Сергей Силкин: задача выхода в еврокубки в этом сезоне для "Динамо" невыполнима, основная задача — не вылететь (1)
Вчера, 20:10
Александр Дюков: переход на систему "осень-весна" не смог кардинально изменить российский футбол (14)
Александр Дюков: переход на систему "осень-весна" не смог кардинально изменить российский футбол (14)
Вчера, 20:03
Маруан Феллаини стал игроком "Шаньдун Лунэн"
Маруан Феллаини стал игроком "Шаньдун Лунэн"
Вчера, 19:47
Одил Ахмедов оштрафован на 10 тысяч долларов
Одил Ахмедов оштрафован на 10 тысяч долларов
Вчера, 19:46
Сенсационный Катар, голы новичка "Зенита", самый идиотский гол года. Чем запомнился Кубок Азии? (3)
Сенсационный Катар, голы новичка "Зенита", самый идиотский гол года. Чем запомнился Кубок Азии? (3)
Вчера, 19:25
Адвокат Кокорина – о ходатайстве по продлению ареста футболиста: следствие может все, мы – ничего (7)
Адвокат Кокорина – о ходатайстве по продлению ареста футболиста: следствие может все, мы – ничего (7)
Вчера, 19:25
Катар выиграл Кубок Азии, обыграв в финале Японию 3:1 (3)
Катар выиграл Кубок Азии, обыграв в финале Японию 3:1 (3)
Вчера, 19:09
СМИ: трансфер Барриоса в "Зенит" завершен (36)
СМИ: трансфер Барриоса в "Зенит" завершен (36)
Вчера, 18:54
"Кардифф" хотел купить Дзюбу на место пропавшего Салы (9)
"Кардифф" хотел купить Дзюбу на место пропавшего Салы (9)
Роберто Манчини вызвал 36-летнего Куальяреллу в сборную Италии
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини огласил список футболистов, которые примут участие в тренировочном сборе с 4 по 5 февраля.
Вратари: Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"), Сальваторе Сиригу ("Торино"), Алекс Мерет ("Наполи");
Защитники: Алессандро Бастони ("Парма"), Кристиано Бираги ("Фиорентина"), Джорджо Кьеллини, Маттиа Де Шильо, Леонардо Спинаццола (все – "Ювентус"), Доменико Кришито ("Дженоа"), Алессандро Флоренци ("Рома"), Армандо Иццо ("Торино"), Мануэль Ладзари (СПАЛ), Алессио Романьоли, Андреа Конти (оба – "Милан");
Полузащитники: Николо Барелла ("Кальяри"), Марко Бенасси ("Фиорентина"), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини, Николо Дзаньоло (все – "Рома"), Роберто Гальярдини ("Интер"), Стефано Сенси ("Сассуоло"), Сандро Тонали ("Брешия");
Нападающие: Доменико Берарди ("Сассуоло"), Федерико Бернардески ("Ювентус"), Федерико Кьеза ("Фиорентина"), Стефан Эль-Шаарави ("Рома"), Роберто Инглезе ("Парма"), Лоренцо Инсинье ("Наполи"), Мойзе Кин ("Ювентус"), Кевин Лазанья ("Удинезе"), Маттео Политано ("Интер"), Фабио Куальярелла ("Сампдория").
Вратари: Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"), Сальваторе Сиригу ("Торино"), Алекс Мерет ("Наполи");
Защитники: Алессандро Бастони ("Парма"), Кристиано Бираги ("Фиорентина"), Джорджо Кьеллини, Маттиа Де Шильо, Леонардо Спинаццола (все – "Ювентус"), Доменико Кришито ("Дженоа"), Алессандро Флоренци ("Рома"), Армандо Иццо ("Торино"), Мануэль Ладзари (СПАЛ), Алессио Романьоли, Андреа Конти (оба – "Милан");
Полузащитники: Николо Барелла ("Кальяри"), Марко Бенасси ("Фиорентина"), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини, Николо Дзаньоло (все – "Рома"), Роберто Гальярдини ("Интер"), Стефано Сенси ("Сассуоло"), Сандро Тонали ("Брешия");
Нападающие: Доменико Берарди ("Сассуоло"), Федерико Бернардески ("Ювентус"), Федерико Кьеза ("Фиорентина"), Стефан Эль-Шаарави ("Рома"), Роберто Инглезе ("Парма"), Лоренцо Инсинье ("Наполи"), Мойзе Кин ("Ювентус"), Кевин Лазанья ("Удинезе"), Маттео Политано ("Интер"), Фабио Куальярелла ("Сампдория").
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.