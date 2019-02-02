Роберто Манчини вызвал 36-летнего Куальяреллу в сборную Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини огласил список футболистов, которые примут участие в тренировочном сборе с 4 по 5 февраля.Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"), Сальваторе Сиригу ("Торино"), Алекс Мерет ("Наполи");Алессандро Бастони ("Парма"), Кристиано Бираги ("Фиорентина"), Джорджо Кьеллини, Маттиа Де Шильо, Леонардо Спинаццола (все – "Ювентус"), Доменико Кришито ("Дженоа"), Алессандро Флоренци ("Рома"), Армандо Иццо ("Торино"), Мануэль Ладзари (СПАЛ), Алессио Романьоли, Андреа Конти (оба – "Милан");Николо Барелла ("Кальяри"), Марко Бенасси ("Фиорентина"), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини, Николо Дзаньоло (все – "Рома"), Роберто Гальярдини ("Интер"), Стефано Сенси ("Сассуоло"), Сандро Тонали ("Брешия");Доменико Берарди ("Сассуоло"), Федерико Бернардески ("Ювентус"), Федерико Кьеза ("Фиорентина"), Стефан Эль-Шаарави ("Рома"), Роберто Инглезе ("Парма"), Лоренцо Инсинье ("Наполи"), Мойзе Кин ("Ювентус"), Кевин Лазанья ("Удинезе"), Маттео Политано ("Интер"), Фабио Куальярелла ("Сампдория").