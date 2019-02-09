Лоренцо Инсинье: надеюсь, что Гамшик останется в "Наполи" на долгие годы

Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье выразил надежду на то, что капитан и полузащитник неаполитанской команды Марек Гамшик останется в клубе."Гамшик — чемпион на поле и вне его. Он настоящий символ команды. Марек в "Наполи" уже 12 лет, и его любят фанаты. Неважно, куда он отправится, в Китай или в другую страну — это его решение. Я надеюсь, что Гамшик останется в "Наполи" на долгие годы, но он вправе выбирать то, что для него будет лучше", — цитирует Инсинье Football Italia.