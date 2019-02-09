Наполи (Италия)

Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 22 62
2 Наполи 22 51
3 Интер 21 40
4 Милан 21 35
5 Рома 21 34
6 Сампдория 22 33
...
20 Кьево 22 9(-3)
полная таблица
Предстоящие
Фиорентина09.02.19Наполи
Наполи17.02.19Торино
Сыгранные
Наполи3 - 002.02.19Сампдория
Милан0 - 026.01.19Наполи

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Лоренцо Инсинье: надеюсь, что Гамшик останется в "Наполи" на долгие годы

Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье выразил надежду на то, что капитан и полузащитник неаполитанской команды Марек Гамшик останется в клубе.

"Гамшик — чемпион на поле и вне его. Он настоящий символ команды. Марек в "Наполи" уже 12 лет, и его любят фанаты. Неважно, куда он отправится, в Китай или в другую страну — это его решение. Я надеюсь, что Гамшик останется в "Наполи" на долгие годы, но он вправе выбирать то, что для него будет лучше", — цитирует Инсинье Football Italia.

"Газета.ру"
Теги: Гамшик Серия А Наполи
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