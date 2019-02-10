Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 22 62
2 Наполи 22 51
3 Интер 21 40
...
9 Фиорентина 21 30
10 Торино 21 30
11 Сассуоло 21 29
12 Парма 22 28
13 Дженоа 21 23
полная таблица

Ювентус (Италия)

Сассуоло10.02.19Ювентус
Ювентус1 - 002.02.19Парма

Парма (Италия)

Парма09.02.19Интер
Ювентус1 - 002.02.19Парма

Новости партнеров

Криштиану Роналду: я рад за голы, но не за результат

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал ничью против "Пармы" (2:2).

"Это футбол. Я рад за голы, но не за результат. "Парма" ждала своего шанса, когда мы допустим ошибку. Я не думаю, что это имеет какое-то отношение к уровню физической подготовки или дополнительным тренировкам", - цитирует Роналду Football Italia.
Теги: Роналду Ювентус Парма Серия А
Сегодня, 10:19
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.