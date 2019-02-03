"Рома" и "Милан" сыграли вничью

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|22
|62
|2
|Наполи
|22
|51
|3
|Интер
|22
|40
|4
|Милан
|21
|35
|5
|Рома
|21
|34
|6
|Сампдория
|22
|33
|7
|Аталанта
|21
|32
|8
|Лацио
|21
|32
Рома (Италия)
|Рома
|22:3003.02.19
|Милан
|Аталанта
|3 - 327.01.19
|Рома
Милан (Италия)
|Рома
|22:3003.02.19
|Милан
|Милан
|0 - 026.01.19
|Наполи
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Чемпионат Италии
22 тур
"Рома" – "Милан" 1:1
Голы: Пионтек, 26, Дзаньоло, 46
"Рома": Ольсен, Карсдорп (Сантон, 86), Манолас, Фасио, Коларов, Де Росси, Пеллегрини, Шик (Клюйверт, 81), Дзаньоло, Флоренци (Эль-Шаарави, 65), Джеко.
"Милан": Доннарумма, Калабрия, Мусаккио, Романьоли, Родригез, Кесси, Бакайоко, Пакета (Кастельехо, 78), Сусо (Лаксальт, 87), Пионтек (Кутроне, 87), Чалханоглу.
Предупреждения: Манолас, 18, Дзаньоло, 22, Сусо, 40, Пакета, 53, Пеллегрини, 63, Кесси, 72, Коларов, 90+3
Чемпионат Италии
22 тур
"Рома" – "Милан" 1:1
Голы: Пионтек, 26, Дзаньоло, 46
"Рома": Ольсен, Карсдорп (Сантон, 86), Манолас, Фасио, Коларов, Де Росси, Пеллегрини, Шик (Клюйверт, 81), Дзаньоло, Флоренци (Эль-Шаарави, 65), Джеко.
"Милан": Доннарумма, Калабрия, Мусаккио, Романьоли, Родригез, Кесси, Бакайоко, Пакета (Кастельехо, 78), Сусо (Лаксальт, 87), Пионтек (Кутроне, 87), Чалханоглу.
Предупреждения: Манолас, 18, Дзаньоло, 22, Сусо, 40, Пакета, 53, Пеллегрини, 63, Кесси, 72, Коларов, 90+3
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