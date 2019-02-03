Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 22 62
2 Наполи 22 51
3 Интер 22 40
4 Милан 21 35
5 Рома 21 34
6 Сампдория 22 33
7 Аталанта 21 32
8 Лацио 21 32
полная таблица

Рома (Италия)

Рома22:3003.02.19Милан
Аталанта3 - 327.01.19Рома

Милан (Италия)

Рома22:3003.02.19Милан
Милан0 - 026.01.19Наполи

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"Рома" и "Милан" сыграли вничью

"Рома" и "Милан" в матче 22-го тура чемпионата Италии сыграли вничью.

Чемпионат Италии

22 тур

"Рома" – "Милан" 1:1

Голы: Пионтек, 26, Дзаньоло, 46

"Рома": Ольсен, Карсдорп (Сантон, 86), Манолас, Фасио, Коларов, Де Росси, Пеллегрини, Шик (Клюйверт, 81), Дзаньоло, Флоренци (Эль-Шаарави, 65), Джеко.

"Милан": Доннарумма, Калабрия, Мусаккио, Романьоли, Родригез, Кесси, Бакайоко, Пакета (Кастельехо, 78), Сусо (Лаксальт, 87), Пионтек (Кутроне, 87), Чалханоглу.

Предупреждения: Манолас, 18, Дзаньоло, 22, Сусо, 40, Пакета, 53, Пеллегрини, 63, Кесси, 72, Коларов, 90+3
Теги: Рома Милан Серия А
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