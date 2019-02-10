Кшиштоф Пентек забил третий гол за "Милан" в трех матчах

Новобранец "Милана" Кшиштоф Пентек вновь отличился, на этот раз в матче чемпионата Италии с "Ромой" (1:1).Таким образом, 23-летний поляк забил свой третий гол в трех матчах за "россонери".