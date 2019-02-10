Милан (Италия)

Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 22 62
2 Наполи 22 51
3 Интер 22 40
4 Милан 22 36
5 Рома 22 35
6 Сампдория 22 33
...
20 Кьево 22 9(-3)
полная таблица
Предстоящие
Милан10.02.19Кальяри
Аталанта16.02.19Милан
Сыгранные
Рома1 - 103.02.19Милан
Милан0 - 026.01.19Наполи

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Кшиштоф Пентек забил третий гол за "Милан" в трех матчах

Новобранец "Милана" Кшиштоф Пентек вновь отличился, на этот раз в матче чемпионата Италии с "Ромой" (1:1).

Таким образом, 23-летний поляк забил свой третий гол в трех матчах за "россонери".
Теги: Пентек Милан Серия А
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