Италия Серия А 2018/19 
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Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 30 81
2 Наполи 30 63
3 Интер 30 56
4 Милан 30 52
5 Аталанта 30 51
6 Рома 30 48
7 Лацио 29 48
8 Торино 30 48
9 Сампдория 30 45
10 Фиорентина 30 39
11 Сассуоло 30 35
12 Парма 30 33
13 Кальяри 30 33
14 Дженоа 30 33
15 СПАЛ 30 32
16 Удинезе 29 29
17 Эмполи 30 28
18 Болонья 30 27
19 Фрозиноне 30 20
20 Кьево 30 11(-3)
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Corriere della Sera: Маурисио Почеттино может продолжить карьеру в Италии

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино может возглавить "Милан".

Как утверждает Corriere della Sera, Нынешний рулевой "Милана" Дженнаро Гаттузо близок к увольнению, а в услугах 47-летнего аргентинского специалиста лично заинтересован исполнительный директор "россонери" Иван Газидис.

Контракт Покеттино с "Тоттенхэмом" истекает в 2023 года. Ранее в его услугах был заинтересован "Реал".
Теги: Почеттино Милан Тоттенхэм
Вчера, 22:44
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#1  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Вчера, 23:43)
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Болеет за:
ЦСКА
Да вы чё! Какой-то сраный "Милан"? Да он даже в суперклуб "Спартак" не пойдет, только в мегазвёздный "Енисей": там скоро место для него освободят!
Прежде чем писать вырезано-->вырезаноню, для начала научитесь говорить "Почеттино", а не покермэна какого-то. И неужели он "Реалу" отказал, чтоб возглавить в 10 раз более дешёвый "Милан", который, не помню уже когда, последний раз в ЛЧ-то играл...


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
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