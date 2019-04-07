Глава Ассоциации судей Италии принесет извинения "Милану" за ошибки арбитра в матче с "Ювентусом"

Представители Ассоциации судей Италии встретятся с руководством "Милана", чтобы признать ошибки, допущенные бригадой арбитра Микаэля Фаббри в матче 31-го тура Серии А "Ювентус" - "Милан".Сама игра завершилась победой "Юве" со счетом 2:1, а у россонери были претензии к судейству. В одном их эпизодов матча защитник "Ювентуса" Алекс Сандро сыграл рукой после навеса Давида Калабрии, но Фаббри, даже посмотрев видеоповтор, не стал фиксировать нарушение. В другом моменте форвард "Юве" Марио Манджукич в штрафной туринцев сбил с ног Алессио Романьоли. Судья этот момент упустил, а его ассистенты не порекомендовали ему посмотреть повтор, хотя телеоператоры обратили внимание зрителей на нарушение.Как сообщает Sky Sport Italia, президент Ассоциации судей Италии Марчелло Никки и глава судейского комитета Никола Риццоли 8 апреля встретятся с главным тренером "Милана" Дженнаро Гаттузо и спортивным директором россонери Леонардо, чтобы признать ошибки бригады Фаббри.