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Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 31 84
2 Наполи 30 63
3 Интер 31 57
4 Милан 31 52
5 Аталанта 31 52
6 Рома 31 51
7 Лацио 30 49
8 Торино 31 49
9 Сампдория 31 45
10 Фиорентина 31 39
11 Сассуоло 31 36
12 Кальяри 31 36
13 Парма 31 34
14 Дженоа 30 33
15 Удинезе 30 32
16 СПАЛ 31 32
17 Эмполи 31 28
18 Болонья 30 27
19 Фрозиноне 31 23
20 Кьево 30 11(-3)
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Глава Ассоциации судей Италии принесет извинения "Милану" за ошибки арбитра в матче с "Ювентусом"

Представители Ассоциации судей Италии встретятся с руководством "Милана", чтобы признать ошибки, допущенные бригадой арбитра Микаэля Фаббри в матче 31-го тура Серии А "Ювентус" - "Милан".

Сама игра завершилась победой "Юве" со счетом 2:1, а у россонери были претензии к судейству. В одном их эпизодов матча защитник "Ювентуса" Алекс Сандро сыграл рукой после навеса Давида Калабрии, но Фаббри, даже посмотрев видеоповтор, не стал фиксировать нарушение. В другом моменте форвард "Юве" Марио Манджукич в штрафной туринцев сбил с ног Алессио Романьоли. Судья этот момент упустил, а его ассистенты не порекомендовали ему посмотреть повтор, хотя телеоператоры обратили внимание зрителей на нарушение.

Как сообщает Sky Sport Italia, президент Ассоциации судей Италии Марчелло Никки и глава судейского комитета Никола Риццоли 8 апреля встретятся с главным тренером "Милана" Дженнаро Гаттузо и спортивным директором россонери Леонардо, чтобы признать ошибки бригады Фаббри.

Sport24.ru
Теги: Милан Ювентус Серия А
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#2  citrus63   Самара (Сегодня, 20:54)
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Как тянули Юве, так и будут.
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
#1  igorspartak  Тверь (Сегодня, 19:55)
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Болеет за:
«Спартак»
короче ничего не изменилось,но деньги за var кто то отмоет


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
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