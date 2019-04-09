Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Ювентус
Наполи
Интер
Милан
Аталанта
Рома
Лацио
Торино
Сампдория
Фиорентина
Сассуоло
Кальяри
Парма
Дженоа
Удинезе
СПАЛ
Болонья
Эмполи
Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 31 84
2 Наполи 31 64
3 Интер 31 57
4 Милан 31 52
5 Аталанта 31 52
6 Рома 31 51
7 Лацио 30 49
8 Торино 31 49
9 Сампдория 31 45
10 Фиорентина 31 39
11 Сассуоло 31 36
12 Кальяри 31 36
13 Парма 31 34
14 Дженоа 31 34
15 Удинезе 30 32
16 СПАЛ 31 32
17 Болонья 31 30
18 Эмполи 31 28
19 Фрозиноне 31 23
20 Кьево 31 11(-3)
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В честь Роналду могут переименовать стадион

Лиссабонский "Спортинг" может переименовать свой стадион в честь нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

По информации O Jogo, к нынешнему названию в честь основателя "Спортинга" "Жозе Алваладе" может добавиться аббревиатура CR7. По мнению руководителей лиссабонской команды, это улучшит узнаваемость и привлекательность клубного бренда для спонсоров.

Отмечается, что "Спортинг" уже обсуждает вопрос с представителями португальского игрока.

"Газета.ру"
Теги: Роналду Ювентус Серия А
Сегодня, 05:16
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