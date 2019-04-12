Италия Серия А 2018/19 
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Парма
Дженоа
Удинезе
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Болонья
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Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 31 84
2 Наполи 31 64
3 Интер 31 57
4 Милан 31 52
5 Аталанта 31 52
6 Рома 31 51
7 Лацио 30 49
8 Торино 31 49
9 Сампдория 31 45
10 Фиорентина 31 39
11 Сассуоло 31 36
12 Кальяри 31 36
13 Парма 31 34
14 Дженоа 31 34
15 Удинезе 30 32
16 СПАЛ 31 32
17 Болонья 31 30
18 Эмполи 31 28
19 Фрозиноне 31 23
20 Кьево 31 11(-3)
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Криштиану Роналду не сыграет в матче со СПАЛом

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду пропустит матч 32-го тура чемпионата Италии против СПАЛа, сообщает пресс-служба клуба.

Тренерский штаб "Ювентуса" не включил португальца в список игроков, которые смогут принять участие в предстоящей встрече.

Напомним, что "Ювентус" досрочно оформит чемпионство, если не проиграет в матче.
Теги: Роналду Ювентус СПАЛ Серия А
Сегодня, 22:06
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