Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|32
|84
|2
|Наполи
|32
|67
|3
|Интер
|32
|60
|4
|Милан
|32
|55
|5
|Рома
|32
|54
|6
|Аталанта
|31
|52
|7
|Торино
|32
|50
|8
|Лацио
|31
|49
|9
|Сампдория
|32
|48
|10
|Фиорентина
|32
|40
|11
|Сассуоло
|32
|37
|12
|Кальяри
|32
|37
|13
|СПАЛ
|32
|35
|14
|Парма
|32
|35
|15
|Дженоа
|32
|34
|16
|Удинезе
|31
|32
|17
|Болонья
|32
|31
|18
|Эмполи
|31
|28
|19
|Фрозиноне
|32
|23
|20
|Кьево
|32
|11(-3)
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
09:32
"Манчестер Сити" стал первым клубом из топ-5 европейских чемпионатов, забившим 150 голов за сезон
"Манчестер Сити" стал первым клубом из топ-5 европейских чемпионатов, забившим 150 голов за сезон
09:27
Президент "Торино": если вы удаляете игрока за ругательство, то всегда будете заканчивать матч с десятью футболистами
Президент "Торино": если вы удаляете игрока за ругательство, то всегда будете заканчивать матч с десятью футболистами
Вчера, 23:44
"Валенсия" с Черышевым обыграла "Леванте"
"Валенсия" с Черышевым обыграла "Леванте"
Вчера, 23:26
Олег Кононов: я готов к давлению и выдержу его (11)
Олег Кононов: я готов к давлению и выдержу его (11)
Вчера, 23:17
Сердар Азмун повторил личный рекорд (1)
Сердар Азмун повторил личный рекорд (1)
Вчера, 22:28
Станислав Черчесов: общался ли с руководством "Спартака" после увольнения Карреры? Нет!
Станислав Черчесов: общался ли с руководством "Спартака" после увольнения Карреры? Нет!
Вчера, 22:21
"Красно-белые" больше не ходоки за чемпионством. ВАЛЕРИЙская сталь оказалась крепче (6)
"Красно-белые" больше не ходоки за чемпионством. ВАЛЕРИЙская сталь оказалась крепче (6)
Вчера, 22:19
Валерий Рейнгольд: какая Лига чемпионов? В этом турнире такому "Спартаку" делать нечего (15)
Валерий Рейнгольд: какая Лига чемпионов? В этом турнире такому "Спартаку" делать нечего (15)
Вчера, 22:17
Олег Кононов: в чемпионство "Спартака" верю до конца (35)
Олег Кононов: в чемпионство "Спартака" верю до конца (35)
Вчера, 22:02
Валерий Карпин: "Ростов" поставил трамвай, автобус, поезд. И? (7)
Валерий Карпин: "Ростов" поставил трамвай, автобус, поезд. И? (7)
Вчера, 21:44
Станислав Черчесов: Агузаров мой агент? Какой агент? Юрист! (4)
Станислав Черчесов: Агузаров мой агент? Какой агент? Юрист! (4)
Вчера, 21:38
Новые спортивные и развлекательные объекты появятся возле стадиона "Нижний Новгород" (1)
Новые спортивные и развлекательные объекты появятся возле стадиона "Нижний Новгород" (1)
Вчера, 21:20
Валерий Карпин: "Ростов" переиграл "Спартак" за счет забитых голов. Не забили – не выиграли бы (14)
Валерий Карпин: "Ростов" переиграл "Спартак" за счет забитых голов. Не забили – не выиграли бы (14)
Вчера, 21:09
"Наполи" обыграл "Кьево" в матче чемпионата Италии
"Наполи" обыграл "Кьево" в матче чемпионата Италии
Вчера, 20:54
"Спартак" потерпел поражение от "Ростова" (186)
"Спартак" потерпел поражение от "Ростова" (186)
Вчера, 20:26
"Ливерпуль" уверенно обыграл "Челси" и вернулся на первое место (3)
"Ливерпуль" уверенно обыграл "Челси" и вернулся на первое место (3)
Вчера, 20:19
"Витесс" Слуцкого сыграл вничью с "Утрехтом"
"Витесс" Слуцкого сыграл вничью с "Утрехтом"
Вчера, 20:19
"Сент-Этьен" разгромил "Бордо"
"Сент-Этьен" разгромил "Бордо"
Вчера, 20:16
Магомед Адиев: "Зенит" смял "Анжи" быстрыми голами
Магомед Адиев: "Зенит" смял "Анжи" быстрыми голами
Вчера, 19:54
Бранислав Иванович: все в руках "Зенита", только мы сами можем упустить чемпионство (1)
Бранислав Иванович: все в руках "Зенита", только мы сами можем упустить чемпионство (1)
Вчера, 19:39
"Реал Сосьедад" и "Эйбар" сыграли вничью
"Реал Сосьедад" и "Эйбар" сыграли вничью
Вчера, 19:21
Магомед Адиев: игроков "Анжи" кормят завтраками, но ничего не делается. Срывы наступят (4)
Магомед Адиев: игроков "Анжи" кормят завтраками, но ничего не делается. Срывы наступят (4)
Вчера, 19:03
Сергей Семак: возможно, Дзюбе нужен гол для большей уверенности. Но он полезен команде (15)
Сергей Семак: возможно, Дзюбе нужен гол для большей уверенности. Но он полезен команде (15)
Президент "Торино": если вы удаляете игрока за ругательство, то всегда будете заканчивать матч с десятью футболистами
Президент "Торино" Урбано Каиро остался недоволен судейством в матче чемпионата Италии против "Кальяри" (1:1).
"Они используют ВАР только чтобы наказывать нас. Рефери был несправедлив и предвзят. Если вы удаляете игрока за ругательство, то всегда будете заканчивать матч с десятью футболистами.
Николо Барелла сделал то же самое через 10 минут и не был удален. Не буду говорить, что они хотят отправить "Милан" в Европу вместо нас, но посмотрите на судейство во вчерашних и сегодняшних играх. Мы будем бороться до последней секунды, мы никогда не сдаемся", - цитирует DAZN Каиро.
"Они используют ВАР только чтобы наказывать нас. Рефери был несправедлив и предвзят. Если вы удаляете игрока за ругательство, то всегда будете заканчивать матч с десятью футболистами.
Николо Барелла сделал то же самое через 10 минут и не был удален. Не буду говорить, что они хотят отправить "Милан" в Европу вместо нас, но посмотрите на судейство во вчерашних и сегодняшних играх. Мы будем бороться до последней секунды, мы никогда не сдаемся", - цитирует DAZN Каиро.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.