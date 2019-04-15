Италия Серия А 2018/19 
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Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 32 84
2 Наполи 32 67
3 Интер 32 60
4 Милан 32 55
5 Рома 32 54
6 Аталанта 31 52
7 Торино 32 50
8 Лацио 31 49
9 Сампдория 32 48
10 Фиорентина 32 40
11 Сассуоло 32 37
12 Кальяри 32 37
13 СПАЛ 32 35
14 Парма 32 35
15 Дженоа 32 34
16 Удинезе 31 32
17 Болонья 32 31
18 Эмполи 31 28
19 Фрозиноне 32 23
20 Кьево 32 11(-3)
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Президент "Торино": если вы удаляете игрока за ругательство, то всегда будете заканчивать матч с десятью футболистами

Президент "Торино" Урбано Каиро остался недоволен судейством в матче чемпионата Италии против "Кальяри" (1:1).

"Они используют ВАР только чтобы наказывать нас. Рефери был несправедлив и предвзят. Если вы удаляете игрока за ругательство, то всегда будете заканчивать матч с десятью футболистами.

Николо Барелла сделал то же самое через 10 минут и не был удален. Не буду говорить, что они хотят отправить "Милан" в Европу вместо нас, но посмотрите на судейство во вчерашних и сегодняшних играх. Мы будем бороться до последней секунды, мы никогда не сдаемся", - цитирует DAZN Каиро.
Теги: Серия А Торино
Сегодня, 09:27
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