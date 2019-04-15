Капитан "Ромы" Даниэле Де Росси может досрочно завершить сезон — 2018/2019.Как сообщает Football Italia, полузащитник травмировался в ходе матча 32-го тура Серии А против "Удинезе". Теперь 35-летний итальянец, характер повреждения которого оценивается как несерьезное, не выйдет на поле как минимум три недели.В нынешнем сезоне Де Росси отыграл в чемпионате Италии 17 матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи.Что касается "Ромы", то римский клуб после 32 туров идет в Серии А на пятом месте.