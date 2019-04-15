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Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 32 84
2 Наполи 32 67
3 Интер 32 60
4 Милан 32 55
5 Рома 32 54
6 Аталанта 31 52
7 Торино 32 50
8 Лацио 31 49
9 Сампдория 32 48
10 Фиорентина 32 40
11 Сассуоло 32 37
12 Кальяри 32 37
13 СПАЛ 32 35
14 Парма 32 35
15 Дженоа 32 34
16 Удинезе 31 32
17 Болонья 32 31
18 Эмполи 31 28
19 Фрозиноне 32 23
20 Кьево 32 11(-3)
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Даниэле Де Росси может досрочно завершить сезон

Капитан "Ромы" Даниэле Де Росси может досрочно завершить сезон — 2018/2019.

Как сообщает Football Italia, полузащитник травмировался в ходе матча 32-го тура Серии А против "Удинезе". Теперь 35-летний итальянец, характер повреждения которого оценивается как несерьезное, не выйдет на поле как минимум три недели.

В нынешнем сезоне Де Росси отыграл в чемпионате Италии 17 матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Что касается "Ромы", то римский клуб после 32 туров идет в Серии А на пятом месте.

"Газета.ру"
Теги: Де Росси Рома Серия А
Сегодня, 18:50
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