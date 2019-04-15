Игрокам "Ромы" запретили фотографироваться с рэпером Дрейком

Drake effect pic.twitter.com/eHzbGvUsh2 — jimoh z friday (@Riczben) April 15, 2019

Футболистам "Ромы" запретили делать совместные фотографии с канадским рэпером Дрейком.Сообщение было опубликовано на официальной странице клуба в твиттере. Считается, что команды, которые поддерживает исполнитель, терпят поражения.От фото с Дрейком "пострадали" дортмундская "Боруссия" в матче с мюнхенской "Баварией" (0:5), лондонский "Арсенал" (поражение от "Эвертона" — 0:1), "Манчестер Сити" (поражение от "Тоттенхэма" — 0:1) и "Пари Сен-Жермен" (разгром от "Лилля" — 1:5).