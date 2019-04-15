Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Ювентус
Наполи
Интер
Милан
Рома
Аталанта
Торино
Лацио
Сампдория
Фиорентина
Сассуоло
Кальяри
СПАЛ
Парма
Дженоа
Удинезе
Болонья
Эмполи
Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 32 84
2 Наполи 32 67
3 Интер 32 60
4 Милан 32 55
5 Рома 32 54
6 Аталанта 32 53
7 Торино 32 50
8 Лацио 31 49
9 Сампдория 32 48
10 Фиорентина 32 40
11 Сассуоло 32 37
12 Кальяри 32 37
13 СПАЛ 32 35
14 Парма 32 35
15 Дженоа 32 34
16 Удинезе 31 32
17 Болонья 32 31
18 Эмполи 32 29
19 Фрозиноне 32 23
20 Кьево 32 11(-3)
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Игрокам "Ромы" запретили фотографироваться с рэпером Дрейком

Футболистам "Ромы" запретили делать совместные фотографии с канадским рэпером Дрейком.

Сообщение было опубликовано на официальной странице клуба в твиттере. Считается, что команды, которые поддерживает исполнитель, терпят поражения.

От фото с Дрейком "пострадали" дортмундская "Боруссия" в матче с мюнхенской "Баварией" (0:5), лондонский "Арсенал" (поражение от "Эвертона" — 0:1), "Манчестер Сити" (поражение от "Тоттенхэма" — 0:1) и "Пари Сен-Жермен" (разгром от "Лилля" — 1:5).



"Газета.ру"
Теги: Рома Серия А
Сегодня, 23:27
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