Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|32
|84
|2
|Наполи
|32
|67
|3
|Интер
|32
|60
|4
|Милан
|32
|55
|5
|Рома
|32
|54
|6
|Аталанта
|32
|53
|7
|Торино
|32
|50
|8
|Лацио
|31
|49
|9
|Сампдория
|32
|48
|10
|Фиорентина
|32
|40
|11
|Сассуоло
|32
|37
|12
|Кальяри
|32
|37
|13
|СПАЛ
|32
|35
|14
|Парма
|32
|35
|15
|Дженоа
|32
|34
|16
|Удинезе
|31
|32
|17
|Болонья
|32
|31
|18
|Эмполи
|32
|29
|19
|Фрозиноне
|32
|23
|20
|Кьево
|32
|11(-3)
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Объявлены даты начала и окончания нового сезона Серии А
Утверждены даты начала и окончания сзона-2019/20 в Серии А. Первый тур нового розыгрыша турнира состоится в последние выходные августа — 24 и 25 числа, а последний, 38-й, придется на 23 и 24 мая.
В чемпионате три тура придутся на будние дни — 25 сентября, 30 октября и 22 апреля.
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини, а также "Ювентус", "Интер" и "Милан" просили начать сезон ранее — 17–18 августа, однако руководство Серии А посчитало, что многие болельщики к этим датам не успеют вернуться из летних отпусков.
Sport24
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини, а также "Ювентус", "Интер" и "Милан" просили начать сезон ранее — 17–18 августа, однако руководство Серии А посчитало, что многие болельщики к этим датам не успеют вернуться из летних отпусков.
Sport24
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