Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Ювентус
Наполи
Интер
Милан
Рома
Аталанта
Торино
Лацио
Сампдория
Фиорентина
Сассуоло
Кальяри
СПАЛ
Парма
Дженоа
Удинезе
Болонья
Эмполи
Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 32 84
2 Наполи 32 67
3 Интер 32 60
4 Милан 32 55
5 Рома 32 54
6 Аталанта 32 53
7 Торино 32 50
8 Лацио 31 49
9 Сампдория 32 48
10 Фиорентина 32 40
11 Сассуоло 32 37
12 Кальяри 32 37
13 СПАЛ 32 35
14 Парма 32 35
15 Дженоа 32 34
16 Удинезе 31 32
17 Болонья 32 31
18 Эмполи 32 29
19 Фрозиноне 32 23
20 Кьево 32 11(-3)
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Объявлены даты начала и окончания нового сезона Серии А

Утверждены даты начала и окончания сзона-2019/20 в Серии А. Первый тур нового розыгрыша турнира состоится в последние выходные августа — 24 и 25 числа, а последний, 38-й, придется на 23 и 24 мая.

В чемпионате три тура придутся на будние дни — 25 сентября, 30 октября и 22 апреля.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини, а также "Ювентус", "Интер" и "Милан" просили начать сезон ранее — 17–18 августа, однако руководство Серии А посчитало, что многие болельщики к этим датам не успеют вернуться из летних отпусков.

Sport24
Теги: Серия А
Сегодня, 05:06
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