Объявлены даты начала и окончания нового сезона Серии А

Утверждены даты начала и окончания сзона-2019/20 в Серии А. Первый тур нового розыгрыша турнира состоится в последние выходные августа — 24 и 25 числа, а последний, 38-й, придется на 23 и 24 мая.В чемпионате три тура придутся на будние дни — 25 сентября, 30 октября и 22 апреля.Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини, а также "Ювентус", "Интер" и "Милан" просили начать сезон ранее — 17–18 августа, однако руководство Серии А посчитало, что многие болельщики к этим датам не успеют вернуться из летних отпусков.