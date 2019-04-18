Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Ювентус
Наполи
Интер
Милан
Рома
Аталанта
Лацио
Торино
Сампдория
Фиорентина
Сассуоло
Кальяри
СПАЛ
Парма
Дженоа
Удинезе
Болонья
Эмполи
Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 32 84
2 Наполи 32 67
3 Интер 32 60
4 Милан 32 55
5 Рома 32 54
6 Аталанта 32 53
7 Лацио 32 52
8 Торино 32 50
9 Сампдория 32 48
10 Фиорентина 32 40
11 Сассуоло 32 37
12 Кальяри 32 37
13 СПАЛ 32 35
14 Парма 32 35
15 Дженоа 32 34
16 Удинезе 32 32
17 Болонья 32 31
18 Эмполи 32 29
19 Фрозиноне 32 23
20 Кьево 32 11(-3)
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Лоренцо Инсинье стал седьмым игроком в истории "Наполи", проведшим 300 матчей за клуб

В Неаполе закончился первый тайм ответной игры четвертьфинала Лиги Европы между "Наполи" и лондонским "Арсеналом".

Нападающий хозяев Лоренцо Инсинье вышел в стартовом составе своей команды. Этот матч стал для 27-летнего итальянца 300-м в составе "Наполи". Инсинье стал лишь седьмым игроком в истории неаполитанского клуба, кому покорилось данное достижение, сообщает Opta.

Ранее не менее 300 игр за "Наполи" проводили лишь Марек Гамшик (520), Джузеппе Брусколотти (511), Антонио Жулиано (505), Морено Феррарио (396), Чиро Феррара (322) и Кристиан Маджо (307).
Теги: Наполи Арсенал
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