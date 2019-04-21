Криштиану Роналду: горжусь тем, что помог написать страницу истории "Ювентуса"

Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|33
|87
|2
|Наполи
|32
|67
|3
|Интер
|33
|61
|4
|Милан
|33
|56
|5
|Рома
|33
|55
|6
|Торино
|33
|53
|7
|Аталанта
|32
|53
|8
|Лацио
|33
|52
|9
|Сампдория
|33
|48
|10
|Кальяри
|33
|40
|11
|Фиорентина
|33
|40
|12
|Сассуоло
|33
|38
|13
|СПАЛ
|33
|38
|14
|Парма
|33
|36
|15
|Дженоа
|33
|34
|16
|Болонья
|33
|34
|17
|Удинезе
|33
|33
|18
|Эмполи
|33
|29
|19
|Фрозиноне
|33
|23
|20
|Кьево
|33
|14(-3)
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Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал завоевание титула чемпиона Италии.
"Чемпионы Италии! Горжусь тем, что помог написать страницу истории исключительного клуба, который очень меня поддерживал и за который мне выпала честь играть. Я счастлив. Мы сильная и неординарная команда! Великий "Юве", — написал Роналду.
Роналду перешел в "Ювентус" летом 2018 года из "Реала".
"Чемпионы Италии! Горжусь тем, что помог написать страницу истории исключительного клуба, который очень меня поддерживал и за который мне выпала честь играть. Я счастлив. Мы сильная и неординарная команда! Великий "Юве", — написал Роналду.
Роналду перешел в "Ювентус" летом 2018 года из "Реала".
Campioni d’Italia! Orgoglioso di contribuire a scrivere la storia di un club eccezionale, che mi ha fortemente voluto e per il quale sono onorato di giocare. Sono felice. Siamo un gruppo forte e straordinario! Grande Juve pic.twitter.com/0I7obeypz0— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 20, 2019
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