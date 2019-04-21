Игроки "Ювентуса" искупали тренера в бассейне после победы в чемпионате Италии

Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|33
|87
|2
|Наполи
|32
|67
|3
|Интер
|33
|61
|4
|Милан
|33
|56
|5
|Рома
|33
|55
|6
|Торино
|33
|53
|7
|Аталанта
|32
|53
|8
|Лацио
|33
|52
|9
|Сампдория
|33
|48
|10
|Кальяри
|33
|40
|11
|Фиорентина
|33
|40
|12
|Сассуоло
|33
|38
|13
|СПАЛ
|33
|38
|14
|Парма
|33
|36
|15
|Дженоа
|33
|34
|16
|Болонья
|33
|34
|17
|Удинезе
|33
|33
|18
|Эмполи
|33
|29
|19
|Фрозиноне
|33
|23
|20
|Кьево
|33
|14(-3)
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
11:31
Сегодня 10 лет со дня величайшего перфоманса россиянина за границей. Исторический покер Аршавина (2)
Сегодня 10 лет со дня величайшего перфоманса россиянина за границей. Исторический покер Аршавина (2)
10:52
"Как будто Лигу Чемпионов выиграли" - радость "Зенита" после победы над "Краснодаром" (видео) (13)
"Как будто Лигу Чемпионов выиграли" - радость "Зенита" после победы над "Краснодаром" (видео) (13)
09:44
Полузащитник "Сочи" Песегов стал третьим игроком в истории ФНЛ, забившим прямым ударом с углового (2)
Полузащитник "Сочи" Песегов стал третьим игроком в истории ФНЛ, забившим прямым ударом с углового (2)
09:19
Сергей Семак: "Зенит" доверяет Ракицкому, и он оправдывает доверие. В "Шахтере", наверно, было иначе (4)
Сергей Семак: "Зенит" доверяет Ракицкому, и он оправдывает доверие. В "Шахтере", наверно, было иначе (4)
09:03
Мурад Мусаев: трудно бороться за чемпионство, цель "Краснодара" - попасть в Лигу чемпионов (20)
Мурад Мусаев: трудно бороться за чемпионство, цель "Краснодара" - попасть в Лигу чемпионов (20)
08:35
Геннадий Орлов: Семак закрыл рты скептикам. Я хотел видеть в "Зените" именно такую команду (8)
Геннадий Орлов: Семак закрыл рты скептикам. Я хотел видеть в "Зените" именно такую команду (8)
03:10
Валерий Масалитин: к сожалению, у ЦСКА нет лидера, который мог бы повести за собой команду (3)
Валерий Масалитин: к сожалению, у ЦСКА нет лидера, который мог бы повести за собой команду (3)
Вчера, 23:50
Виктор Классон: 5 минут мы не играли в футбол, игрок "Зенита" валял дурака (видео) (23)
Виктор Классон: 5 минут мы не играли в футбол, игрок "Зенита" валял дурака (видео) (23)
Вчера, 23:45
Дзюба: я рад, что испытал эмоции как на Чемпионате мира (видео) (9)
Дзюба: я рад, что испытал эмоции как на Чемпионате мира (видео) (9)
Вчера, 23:03
Алисон Беккер: "Ливерпуль" придётся усиленно работать в обороне, чтобы обыграть "Барсу"
Алисон Беккер: "Ливерпуль" придётся усиленно работать в обороне, чтобы обыграть "Барсу"
Вчера, 22:56
Гол Дзюбы принёс "Зениту" победу над "Краснодаром". Отрыв петербуржцев в таблице достиг 8 очков (147)
Гол Дзюбы принёс "Зениту" победу над "Краснодаром". Отрыв петербуржцев в таблице достиг 8 очков (147)
Вчера, 22:50
Во время матча "Краснодар" - "Зенит" возникла потасовка с участием игроков и тренеров (видео) (5)
Во время матча "Краснодар" - "Зенит" возникла потасовка с участием игроков и тренеров (видео) (5)
Вчера, 22:04
Влашич - настойчив, Кверквелия - неоднозначен, Чалов - молодец, вновь забил. Оценки по итогам дерби (2)
Влашич - настойчив, Кверквелия - неоднозначен, Чалов - молодец, вновь забил. Оценки по итогам дерби (2)
Вчера, 21:56
Чалов: нужно побеждать в оставшихся турах (1)
Чалов: нужно побеждать в оставшихся турах (1)
Вчера, 21:45
Тарасов: я мощно вышел сегодня? Да, многие это отметили (видео) (4)
Тарасов: я мощно вышел сегодня? Да, многие это отметили (видео) (4)
Игроки "Ювентуса" искупали тренера в бассейне после победы в чемпионате Италии
Футболисты туринского "Ювентуса" оригинально отпраздновали свою победу в чемпионате Италии.
20 апреля в 33-м туре итальянского чемпионата "Ювентус" обыграл "Фиорентину", тем самым обеспечив себе досрочную победу в национальном первенстве.
После матча игроки подхватили главного тренера команды Массимилиано Аллегри и искупали его в маленьком бассейне в подтрибунном помещении.
Примечательно, что Аллегри стал лишь вторым тренером в истории европейских топ-5 лиг, который выиграл пять чемпионств подряд с одной командой.
"Газета.ру"
20 апреля в 33-м туре итальянского чемпионата "Ювентус" обыграл "Фиорентину", тем самым обеспечив себе досрочную победу в национальном первенстве.
После матча игроки подхватили главного тренера команды Массимилиано Аллегри и искупали его в маленьком бассейне в подтрибунном помещении.
Примечательно, что Аллегри стал лишь вторым тренером в истории европейских топ-5 лиг, который выиграл пять чемпионств подряд с одной командой.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.