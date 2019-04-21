Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Ювентус
Наполи
Интер
Милан
Рома
Торино
Аталанта
Лацио
Сампдория
Кальяри
Фиорентина
Сассуоло
СПАЛ
Парма
Дженоа
Болонья
Удинезе
Эмполи
Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 33 87
2 Наполи 32 67
3 Интер 33 61
4 Милан 33 56
5 Рома 33 55
6 Торино 33 53
7 Аталанта 32 53
8 Лацио 33 52
9 Сампдория 33 48
10 Кальяри 33 40
11 Фиорентина 33 40
12 Сассуоло 33 38
13 СПАЛ 33 38
14 Парма 33 36
15 Дженоа 33 34
16 Болонья 33 34
17 Удинезе 33 33
18 Эмполи 33 29
19 Фрозиноне 33 23
20 Кьево 33 14(-3)
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Игроки "Ювентуса" искупали тренера в бассейне после победы в чемпионате Италии

Футболисты туринского "Ювентуса" оригинально отпраздновали свою победу в чемпионате Италии.

20 апреля в 33-м туре итальянского чемпионата "Ювентус" обыграл "Фиорентину", тем самым обеспечив себе досрочную победу в национальном первенстве.

После матча игроки подхватили главного тренера команды Массимилиано Аллегри и искупали его в маленьком бассейне в подтрибунном помещении.

Примечательно, что Аллегри стал лишь вторым тренером в истории европейских топ-5 лиг, который выиграл пять чемпионств подряд с одной командой.

"Газета.ру"
Теги: Ювентус Серия А
Сегодня, 11:29
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