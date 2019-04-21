Игроки "Ювентуса" искупали тренера в бассейне после победы в чемпионате Италии

Футболисты туринского "Ювентуса" оригинально отпраздновали свою победу в чемпионате Италии.20 апреля в 33-м туре итальянского чемпионата "Ювентус" обыграл "Фиорентину", тем самым обеспечив себе досрочную победу в национальном первенстве.После матча игроки подхватили главного тренера команды Массимилиано Аллегри и искупали его в маленьком бассейне в подтрибунном помещении.Примечательно, что Аллегри стал лишь вторым тренером в истории европейских топ-5 лиг, который выиграл пять чемпионств подряд с одной командой.