Италия Серия А 2018/19 
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Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 33 87
2 Наполи 33 67
3 Интер 33 61
4 Милан 33 56
5 Аталанта 33 56
6 Рома 33 55
7 Торино 33 53
8 Лацио 33 52
9 Сампдория 33 48
10 Кальяри 33 40
11 Фиорентина 33 40
12 Сассуоло 33 38
13 СПАЛ 33 38
14 Парма 33 36
15 Дженоа 33 34
16 Болонья 33 34
17 Удинезе 33 33
18 Эмполи 33 29
19 Фрозиноне 33 23
20 Кьево 33 14(-3)
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"Аталанта" вырвала победу у "Наполи"

"Аталанта" одержала волевую победу над "Наполи" в матче 33-го тура чемпионата Италии (2:1).

Чемпионат Италии

33-й тур

"Наполи" - "Аталанта" - 1:2

Голы: Мертенс, 28 (1:0). Сапата, 69 (1:1). Пашалич, 80 (1:2).

"Наполи": Оспина, Малькюи, Кирикеш (Луперто, 13), Кулибали, Хюсай, Аллан, Зелиньски (Верди, 81), Руис, Кальехон, Мертенс (Юнес, 77), Милик.

"Аталанта": Голлини, Мазиелло, Хатебур (Гозенс, 76), Джимсити, Кастань, Манчини (Паломино, 46), де Рон, Пашалич, Фройлер (Иличич, 54), Гомес, Сапата.

Предупреждения: Манчини, 1. Хюсай, 29. Кулибали, 71. Руис, 82.
Теги: Аталанта Наполи
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