Италия Серия А 2018/19 
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Ювентус
Наполи
Интер
Милан
Аталанта
Рома
Торино
Лацио
Сампдория
Кальяри
Фиорентина
Сассуоло
СПАЛ
Парма
Дженоа
Болонья
Удинезе
Эмполи
Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 33 87
2 Наполи 33 67
3 Интер 33 61
4 Милан 33 56
5 Аталанта 33 56
6 Рома 33 55
7 Торино 33 53
8 Лацио 33 52
9 Сампдория 33 48
10 Кальяри 33 40
11 Фиорентина 33 40
12 Сассуоло 33 38
13 СПАЛ 33 38
14 Парма 33 36
15 Дженоа 33 34
16 Болонья 33 34
17 Удинезе 33 33
18 Эмполи 33 29
19 Фрозиноне 33 23
20 Кьево 33 14(-3)
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Криштиану Роналду назвал нужных "Ювентусу" игроков

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду назвал игроков, которые нужны команде.

По информации Corriere dello Sport, Роналду обратился к руководству команды с просьбой усилить состав.

В список вошли футболисты мадридского "Реала" Рафаэль Варан и Иско, а также 19-летний соотечественник Жоао Феликс из "Бенфики", 21-летний итальянец "Фиорентины" Федерико Кьеза, 22-летний француз Танги Ндомбеле из "Лиона", а также голландский защитник "Аякса" Маттейс де Лигт.

"Газета.ру"
Теги: Роналду Ювентус Серия А
Вчера, 23:17
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