Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|33
|87
|2
|Наполи
|33
|67
|3
|Интер
|33
|61
|4
|Милан
|33
|56
|5
|Аталанта
|33
|56
|6
|Рома
|33
|55
|7
|Торино
|33
|53
|8
|Лацио
|33
|52
|9
|Сампдория
|33
|48
|10
|Кальяри
|33
|40
|11
|Фиорентина
|33
|40
|12
|Сассуоло
|33
|38
|13
|СПАЛ
|33
|38
|14
|Парма
|33
|36
|15
|Дженоа
|33
|34
|16
|Болонья
|33
|34
|17
|Удинезе
|33
|33
|18
|Эмполи
|33
|29
|19
|Фрозиноне
|33
|23
|20
|Кьево
|33
|14(-3)
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Тренер "Милана" высказался о вылете команды из Кубка Италии
Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо прокомментировал результат полуфинальной встречи Кубка Италии с "Лацио" (1:0).
Первая игра закончилась нулевой ничьей.
"Как будто кто-то наложил на нас заклинание. Первый тайм начался хорошо, но во втором нам не удалось в должной мере владеть мячом", - сказал Гаттузо.
Он добавил, что не может выделить конкретную проблему в поведении футболистов.
"У "Милана" что-то перестало работать. Пора менять тактику. Сейчас причина не в физическом состоянии или тактике. Проблема не в построениях и не в отдельных представителях, все игроки перестали двигаться вперед. Мы играем с включенным ручным тормозом, поэтому на табло такие результаты", - цитирует Гаттузо Football Italia.
"Газета.ру"
Первая игра закончилась нулевой ничьей.
"Как будто кто-то наложил на нас заклинание. Первый тайм начался хорошо, но во втором нам не удалось в должной мере владеть мячом", - сказал Гаттузо.
Он добавил, что не может выделить конкретную проблему в поведении футболистов.
"У "Милана" что-то перестало работать. Пора менять тактику. Сейчас причина не в физическом состоянии или тактике. Проблема не в построениях и не в отдельных представителях, все игроки перестали двигаться вперед. Мы играем с включенным ручным тормозом, поэтому на табло такие результаты", - цитирует Гаттузо Football Italia.
"Газета.ру"
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