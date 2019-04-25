Тренер "Милана" высказался о вылете команды из Кубка Италии

Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо прокомментировал результат полуфинальной встречи Кубка Италии с "Лацио" (1:0).Первая игра закончилась нулевой ничьей."Как будто кто-то наложил на нас заклинание. Первый тайм начался хорошо, но во втором нам не удалось в должной мере владеть мячом", - сказал Гаттузо.Он добавил, что не может выделить конкретную проблему в поведении футболистов."У "Милана" что-то перестало работать. Пора менять тактику. Сейчас причина не в физическом состоянии или тактике. Проблема не в построениях и не в отдельных представителях, все игроки перестали двигаться вперед. Мы играем с включенным ручным тормозом, поэтому на табло такие результаты", - цитирует Гаттузо Football Italia.