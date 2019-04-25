Италия Серия А 2018/19 
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Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 33 87
2 Наполи 33 67
3 Интер 33 61
4 Милан 33 56
5 Аталанта 33 56
6 Рома 33 55
7 Торино 33 53
8 Лацио 33 52
9 Сампдория 33 48
10 Кальяри 33 40
11 Фиорентина 33 40
12 Сассуоло 33 38
13 СПАЛ 33 38
14 Парма 33 36
15 Дженоа 33 34
16 Болонья 33 34
17 Удинезе 33 33
18 Эмполи 33 29
19 Фрозиноне 33 23
20 Кьево 33 14(-3)
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Тренер "Милана" высказался о вылете команды из Кубка Италии

Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо прокомментировал результат полуфинальной встречи Кубка Италии с "Лацио" (1:0).

Первая игра закончилась нулевой ничьей.

"Как будто кто-то наложил на нас заклинание. Первый тайм начался хорошо, но во втором нам не удалось в должной мере владеть мячом", - сказал Гаттузо.

Он добавил, что не может выделить конкретную проблему в поведении футболистов.

"У "Милана" что-то перестало работать. Пора менять тактику. Сейчас причина не в физическом состоянии или тактике. Проблема не в построениях и не в отдельных представителях, все игроки перестали двигаться вперед. Мы играем с включенным ручным тормозом, поэтому на табло такие результаты", - цитирует Гаттузо Football Italia.

"Газета.ру"
Теги: Милан Серия А
Сегодня, 09:18
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