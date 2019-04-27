В cеть слили форму "Милана" на следующий сезон (фото)

В сети показали форму "Милана" на новый сезон.Разработкой дизайна экипировки для россонери занималась немецкая компания Puma. Форма выполнена в традиционных красно-черных цветах с вертикальными полосами.