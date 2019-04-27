Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|33
|87
|2
|Наполи
|33
|67
|3
|Интер
|33
|61
|4
|Рома
|34
|58
|5
|Милан
|33
|56
|6
|Аталанта
|33
|56
|7
|Торино
|33
|53
|8
|Лацио
|33
|52
|9
|Сампдория
|33
|48
|10
|Кальяри
|34
|40
|11
|Фиорентина
|33
|40
|12
|Сассуоло
|33
|38
|13
|СПАЛ
|33
|38
|14
|Болонья
|34
|37
|15
|Парма
|33
|36
|16
|Дженоа
|33
|34
|17
|Удинезе
|33
|33
|18
|Эмполи
|34
|29
|19
|Фрозиноне
|33
|23
|20
|Кьево
|33
|14(-3)
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"Рома" на своем поле разгромила "Кальяри"
"Рома" уверенно обыграла "Кальяри" в матче 34-го тура чемпионата Италии – 3:0.
Чемпионат Италии
34 тур
"Рома" – "Кальяри" 3:0
Голы:Фасио, 5, Пасторе, 8, Коларов, 86
"Рома": Миранте, Коларов, Манолас, Фасио, Флоренци, Пасторе (Перотти, 64), Пеллегрини, Н'Зонзи, Клюйверт (Чорич, 87), Эль-Шаарави (Ундер, 74), Джеко
"Кальяри": Краньо, Пизакане, Чеппители, Пеллегрини, Каччиаторе (Срна, 75), Бирса (Дейола, 68), Барелла, Ионицэ, Чигарини, Педро (Теро, 84), Паволетти
Предупреждения: Чеппители, 36, Пизакане, 62, Манолас, 88
Чемпионат Италии
34 тур
"Рома" – "Кальяри" 3:0
Голы:Фасио, 5, Пасторе, 8, Коларов, 86
"Рома": Миранте, Коларов, Манолас, Фасио, Флоренци, Пасторе (Перотти, 64), Пеллегрини, Н'Зонзи, Клюйверт (Чорич, 87), Эль-Шаарави (Ундер, 74), Джеко
"Кальяри": Краньо, Пизакане, Чеппители, Пеллегрини, Каччиаторе (Срна, 75), Бирса (Дейола, 68), Барелла, Ионицэ, Чигарини, Педро (Теро, 84), Паволетти
Предупреждения: Чеппители, 36, Пизакане, 62, Манолас, 88
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