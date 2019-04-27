Италия Серия А 2018/19 
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Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 33 87
2 Наполи 33 67
3 Интер 33 61
4 Рома 34 58
5 Милан 33 56
6 Аталанта 33 56
7 Торино 33 53
8 Лацио 33 52
9 Сампдория 33 48
10 Кальяри 34 40
11 Фиорентина 33 40
12 Сассуоло 33 38
13 СПАЛ 33 38
14 Болонья 34 37
15 Парма 33 36
16 Дженоа 33 34
17 Удинезе 33 33
18 Эмполи 34 29
19 Фрозиноне 33 23
20 Кьево 33 14(-3)
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"Рома" на своем поле разгромила "Кальяри"

"Рома" уверенно обыграла "Кальяри" в матче 34-го тура чемпионата Италии – 3:0.

Чемпионат Италии

34 тур

"Рома" – "Кальяри" 3:0

Голы:Фасио, 5, Пасторе, 8, Коларов, 86

"Рома": Миранте, Коларов, Манолас, Фасио, Флоренци, Пасторе (Перотти, 64), Пеллегрини, Н'Зонзи, Клюйверт (Чорич, 87), Эль-Шаарави (Ундер, 74), Джеко

"Кальяри": Краньо, Пизакане, Чеппители, Пеллегрини, Каччиаторе (Срна, 75), Бирса (Дейола, 68), Барелла, Ионицэ, Чигарини, Педро (Теро, 84), Паволетти

Предупреждения: Чеппители, 36, Пизакане, 62, Манолас, 88
Теги: Рома Кальяри Серия А
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